Пакистан и Россия обсуждают работу над проектами по добыче нефти

"Мы покупаем нефть у России и, конечно, хотим вывести это сотрудничество на новый уровень. Это было бы хорошей основой для развития наших отношений. В Пакистане, как стране с растущей экономикой, есть большой спрос на энергоносители, и это тот вопрос, по которому мы хотели бы продолжить сотрудничество с Россией", - пояснил высокопоставленный дипломат.