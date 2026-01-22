Рейтинг@Mail.ru
08:34 22.01.2026
Пакистан и Россия обсуждают работу над проектами по добыче нефти
Пакистан и Россия обсуждают работу над проектами по добыче нефти
Пакистан заинтересован в совместных проектах с Россией по добыче нефти в обеих странах, заявил РИА Новости посол Пакистана в России Файсал Нияз Тирмизи. РИА Новости, 22.01.2026
в мире, пакистан, россия, оаэ
В мире, Пакистан, Россия, ОАЭ
Пакистан и РФ обсуждают работу над совместными проектами по добыче нефти

© РИА Новости / Сергей Субботин
© РИА Новости / Сергей Субботин
Перейти в медиабанк
Нефтяное месторождение. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Пакистан заинтересован в совместных проектах с Россией по добыче нефти в обеих странах, заявил РИА Новости посол Пакистана в России Файсал Нияз Тирмизи.
"На самом деле, мы приглашаем российские компании заниматься разработкой и добычей нефти в Пакистане. И наоборот, чтобы пакистанские компании занимались разработкой месторождений в России, чтобы это были совместные проекты", - сказал посол.
Исламабад, Пакистан - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Пакистан рассчитывает подписать соглашение с Россией о заводе в Карачи
Вчера, 05:10
Он отметил, что Россия является крупным поставщиком энергоносителей в мире.
"Мы покупаем нефть у России и, конечно, хотим вывести это сотрудничество на новый уровень. Это было бы хорошей основой для развития наших отношений. В Пакистане, как стране с растущей экономикой, есть большой спрос на энергоносители, и это тот вопрос, по которому мы хотели бы продолжить сотрудничество с Россией", - пояснил высокопоставленный дипломат.
В пример он привел успешные проекты по разработке месторождений и добыче нефти пакистанскими компаниями в ОАЭ.
"Это как раз то сотрудничество, которого мы добиваемся с Россией", - подчеркнул посол.
По его словам, российская бизнес-делегация ранее посетила Пакистан и определила месторождения, которые она готова разрабатывать.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Исламской Республики Пакистан Шехбаз Шариф - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Премьер Пакистана планирует посетить Россию в марте
Вчера, 02:40
 
