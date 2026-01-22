Рейтинг@Mail.ru
Пакистан рассчитывает подписать соглашение с Россией о заводе в Карачи - РИА Новости, 22.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:10 22.01.2026
https://ria.ru/20260122/pakistan-2069470032.html
Пакистан рассчитывает подписать соглашение с Россией о заводе в Карачи
Пакистан рассчитывает подписать соглашение с Россией о заводе в Карачи - РИА Новости, 22.01.2026
Пакистан рассчитывает подписать соглашение с Россией о заводе в Карачи
Пакистан рассчитывает подписать соглашение с Россией о восстановлении и модернизации сталелитейного завода в Карачи в ходе визита премьер-министра Шехбаза... РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T05:10:00+03:00
2026-01-22T05:10:00+03:00
в мире
пакистан
россия
карачи
шехбаз шариф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148310/96/1483109691_0:143:5329:3141_1920x0_80_0_0_2896a61f966bc8b276754e48b39d55dd.jpg
https://ria.ru/20260122/pakistan-2069460636.html
https://ria.ru/20260106/pakistan-2066660440.html
пакистан
россия
карачи
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148310/96/1483109691_475:0:4855:3285_1920x0_80_0_0_4972409cddac82aabc8557ff41d38bf4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, пакистан, россия, карачи, шехбаз шариф
В мире, Пакистан, Россия, Карачи, Шехбаз Шариф
Пакистан рассчитывает подписать соглашение с Россией о заводе в Карачи

Пакистан намерен подписать соглашение с Россией о сталелитейном заводе в Карачи

© AP Photo / Anjum NaveedИсламабад, Пакистан
Исламабад, Пакистан - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© AP Photo / Anjum Naveed
Исламабад, Пакистан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Пакистан рассчитывает подписать соглашение с Россией о восстановлении и модернизации сталелитейного завода в Карачи в ходе визита премьер-министра Шехбаза Шарифа в Москву, который запланирован на март, заявил РИА Новости посол Пакистана в России Файсал Нияз Тирмизи.
Пакистанский металлургический завод в Карачи был построен при содействии СССР в 1973 году. В июле прошлого года Пакистан и РФ подписали протокол о восстановлении и модернизации построенного в советские годы металлургического завода в Карачи, заявляли РИА Новости в пакистанском посольстве в РФ.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Исламской Республики Пакистан Шехбаз Шариф - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Премьер Пакистана планирует посетить Россию в марте
02:40
"Наши ведомства находятся в контакте, правительство Пакистана уже передало техническое и коммерческое предложения российской стороне. И я надеюсь, что соглашение о строительстве завода будет подписано в ходе визита премьер-министра в Москву", - сказал посол.
"У меня были очень полезные переговоры по этой теме как в Исламабаде, так и в России. Вы знаете, что сталелитейный завод в Карачи был подарком от Советского Союза Пакистану. И мы хотим восстановить этот завод и построить новый на той же территории, потому что это очень важно для индустриального развития Пакистана. Мы работаем над этим", - добавил он.
По оценке дипломата, строительство завода может занять 2-3 года.
По его словам, визит премьер-министра Пакистана в Россию запланирован на первую половину марта.
Пакистан - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Глава МИД Пакистана заявил о важности диалога с Россией
6 января, 20:37
 
В миреПакистанРоссияКарачиШехбаз Шариф
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала