Пакистан рассчитывает подписать соглашение с Россией о заводе в Карачи

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Пакистан рассчитывает подписать соглашение с Россией о восстановлении и модернизации сталелитейного завода в Карачи в ходе визита премьер-министра Шехбаза Шарифа в Москву, который запланирован на март, заявил РИА Новости посол Пакистана в России Файсал Нияз Тирмизи.

Пакистанский металлургический завод в Карачи был построен при содействии СССР в 1973 году. В июле прошлого года Пакистан РФ подписали протокол о восстановлении и модернизации построенного в советские годы металлургического завода в Карачи, заявляли РИА Новости в пакистанском посольстве в РФ.

"Наши ведомства находятся в контакте, правительство Пакистана уже передало техническое и коммерческое предложения российской стороне. И я надеюсь, что соглашение о строительстве завода будет подписано в ходе визита премьер-министра в Москву", - сказал посол.

"У меня были очень полезные переговоры по этой теме как в Исламабаде , так и в России. Вы знаете, что сталелитейный завод в Карачи был подарком от Советского Союза Пакистану. И мы хотим восстановить этот завод и построить новый на той же территории, потому что это очень важно для индустриального развития Пакистана. Мы работаем над этим", - добавил он.

По оценке дипломата, строительство завода может занять 2-3 года.