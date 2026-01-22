https://ria.ru/20260122/pakistan-2069470032.html
Пакистан рассчитывает подписать соглашение с Россией о заводе в Карачи
Пакистан рассчитывает подписать соглашение с Россией о заводе в Карачи - РИА Новости, 22.01.2026
Пакистан рассчитывает подписать соглашение с Россией о заводе в Карачи
Пакистан рассчитывает подписать соглашение с Россией о восстановлении и модернизации сталелитейного завода в Карачи в ходе визита премьер-министра Шехбаза... РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T05:10:00+03:00
2026-01-22T05:10:00+03:00
2026-01-22T05:10:00+03:00
в мире
пакистан
россия
карачи
шехбаз шариф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148310/96/1483109691_0:143:5329:3141_1920x0_80_0_0_2896a61f966bc8b276754e48b39d55dd.jpg
https://ria.ru/20260122/pakistan-2069460636.html
https://ria.ru/20260106/pakistan-2066660440.html
пакистан
россия
карачи
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148310/96/1483109691_475:0:4855:3285_1920x0_80_0_0_4972409cddac82aabc8557ff41d38bf4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, пакистан, россия, карачи, шехбаз шариф
В мире, Пакистан, Россия, Карачи, Шехбаз Шариф
Пакистан рассчитывает подписать соглашение с Россией о заводе в Карачи
Пакистан намерен подписать соглашение с Россией о сталелитейном заводе в Карачи
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Пакистан рассчитывает подписать соглашение с Россией о восстановлении и модернизации сталелитейного завода в Карачи в ходе визита премьер-министра Шехбаза Шарифа в Москву, который запланирован на март, заявил РИА Новости посол Пакистана в России Файсал Нияз Тирмизи.
Пакистанский металлургический завод в Карачи
был построен при содействии СССР
в 1973 году. В июле прошлого года Пакистан
и РФ
подписали протокол о восстановлении и модернизации построенного в советские годы металлургического завода в Карачи, заявляли РИА Новости в пакистанском посольстве в РФ.
"Наши ведомства находятся в контакте, правительство Пакистана уже передало техническое и коммерческое предложения российской стороне. И я надеюсь, что соглашение о строительстве завода будет подписано в ходе визита премьер-министра в Москву", - сказал посол.
"У меня были очень полезные переговоры по этой теме как в Исламабаде
, так и в России. Вы знаете, что сталелитейный завод в Карачи был подарком от Советского Союза Пакистану. И мы хотим восстановить этот завод и построить новый на той же территории, потому что это очень важно для индустриального развития Пакистана. Мы работаем над этим", - добавил он.
По оценке дипломата, строительство завода может занять 2-3 года.
По его словам, визит премьер-министра Пакистана в Россию запланирован на первую половину марта.