16:44 22.01.2026
Россияне уже начали бронировать летний отдых, рассказали в АТОР
Россияне уже начали бронировать летний отдых, рассказали в АТОР
Россияне уже начали бронировать летний отдых, рассказали в АТОР

АТОР: россияне начали бронировать летний отдых раньше, чем в прошлом году

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Россияне в этом году начали бронировать летний отдых раньше, чем в прошлом году, пик раннего бронирования приходится на февраль-март, заявила в интервью РИА Новости глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
"Продажи по акциям раннего бронирования обычно достигают своего пика в феврале-марте. На новый сезон программы раннего бронирования открылись уже в августе-сентябре. Конечно, выкуплено далеко не всё, и остается возможность приобрести тур со скидкой 15-30% от той цены, что будет летом", - сказала она.
По словам Ломидзе, пока приобретено 10-15% от объема раннего бронирования.
"Но даже этот объем выше, чем в аналогичный период прошлого года", - пояснила глава АТОР.
Пара отдыхает на пляже - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Россияне стали активнее переносить отпуска на осень, показало исследование
19 декабря 2025, 08:55
 
