https://ria.ru/20260122/otdykh-2069635683.html
Россияне уже начали бронировать летний отдых, рассказали в АТОР
Россияне уже начали бронировать летний отдых, рассказали в АТОР - РИА Новости, 22.01.2026
Россияне уже начали бронировать летний отдых, рассказали в АТОР
Россияне в этом году начали бронировать летний отдых раньше, чем в прошлом году, пик раннего бронирования приходится на февраль-март, заявила в интервью РИА... РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T16:44:00+03:00
2026-01-22T16:44:00+03:00
2026-01-22T16:44:00+03:00
майя ломидзе
ассоциация туроператоров россии (атор)
туризм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045906960_0:424:2748:1970_1920x0_80_0_0_561ac78f4b5d216a978f2a7387b74e00.jpg
https://ria.ru/20251219/rossijane-2063106850.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045906960_19:0:2748:2047_1920x0_80_0_0_4f1de9f5f648e1ebcd2832e72e3fd5e9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
майя ломидзе, ассоциация туроператоров россии (атор), туризм
Майя Ломидзе, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Туризм
Россияне уже начали бронировать летний отдых, рассказали в АТОР
АТОР: россияне начали бронировать летний отдых раньше, чем в прошлом году
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Россияне в этом году начали бронировать летний отдых раньше, чем в прошлом году, пик раннего бронирования приходится на февраль-март, заявила в интервью РИА Новости глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
"Продажи по акциям раннего бронирования обычно достигают своего пика в феврале-марте. На новый сезон программы раннего бронирования открылись уже в августе-сентябре. Конечно, выкуплено далеко не всё, и остается возможность приобрести тур со скидкой 15-30% от той цены, что будет летом", - сказала она.
По словам Ломидзе
, пока приобретено 10-15% от объема раннего бронирования.
"Но даже этот объем выше, чем в аналогичный период прошлого года", - пояснила глава АТОР
.