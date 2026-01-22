Пола Томаса Андерсона номинировали на "Оскар" в лучшей режиссуре

https://ria.ru/20260122/oskar-2069700498.html
Американский кинематографист Пол Томас Андерсон номинирован на премию "Оскар" за лучшую режиссуру с картиной "Битва за битвой", главную роль в которой исполнил... РИА Новости, 22.01.2026
культура
сша
пол томас андерсон
дэниел дэй-льюис
кинопремия "оскар"
леонардо ди каприо
сша
ВАШИНГТОН, 22 янв - РИА Новости. Американский кинематографист Пол Томас Андерсон номинирован на премию "Оскар" за лучшую режиссуру с картиной "Битва за битвой", главную роль в которой исполнил Леонардо Ди Каприо, следует из трансляции объявления номинантов.
"В номинации "Лучшая режиссура" выдвинуты... Пол Томас Андерсон
, "Битва за битвой...", - сказали ведущие церемонии объявления номинантов.
Кроме того, в категории "Лучшая режиссура" на "Оскар" получили Хлоя Чжао ("Гамнет"), Джош Сэфди ("Марти Великолепный"), Йоаким Триер ("Сентиментальная ценность") и Райан Куглер ("Грешники").
Среди других известных работ Пола Тома Андерсона - фильмы "Магнолия", "Нефть" и "Мастер". Картины режиссера неоднократно получали престижные награды и номинации. Андерсон 11 раз номинировался на "Оскар", однако на пока статуэтку не получил.
Тем не менее фильм "Нефть" принес "Оскары" исполнившему в нем главную роль британскому актеру Дэниелу Дэй-Льюису
и оператору Роберту Элсвиту. Сам режиссер также является лауреатом призов Каннского кинофестиваля и BAFTA.
Очередная церемония вручения премии состоится 15 марта в 19.00 по тихоокеанскому времени США
(02.00 16 марта мск). Как и в 2025 году, ведущим церемонии станет американский комик Конан О'Брайен.