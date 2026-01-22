Рейтинг@Mail.ru
21:06 22.01.2026
Пола Томаса Андерсона номинировали на "Оскар" в лучшей режиссуре
Пола Томаса Андерсона номинировали на "Оскар" в лучшей режиссуре
Американский кинематографист Пол Томас Андерсон номинирован на премию "Оскар" за лучшую режиссуру с картиной "Битва за битвой", главную роль в которой исполнил... РИА Новости, 22.01.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПол Томас Андерсон
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Пол Томас Андерсон. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 янв - РИА Новости. Американский кинематографист Пол Томас Андерсон номинирован на премию "Оскар" за лучшую режиссуру с картиной "Битва за битвой", главную роль в которой исполнил Леонардо Ди Каприо, следует из трансляции объявления номинантов.
"В номинации "Лучшая режиссура" выдвинуты... Пол Томас Андерсон, "Битва за битвой...", - сказали ведущие церемонии объявления номинантов.
Большая статуэтка Оскар перед церемонией объявления номинантов 98-й премии Оскар в театре Сэмюэля Голдвина в Беверли-Хиллз - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Номинации на премию "Оскар-2026"
Вчера, 18:30
Кроме того, в категории "Лучшая режиссура" на "Оскар" получили Хлоя Чжао ("Гамнет"), Джош Сэфди ("Марти Великолепный"), Йоаким Триер ("Сентиментальная ценность") и Райан Куглер ("Грешники").
Среди других известных работ Пола Тома Андерсона - фильмы "Магнолия", "Нефть" и "Мастер". Картины режиссера неоднократно получали престижные награды и номинации. Андерсон 11 раз номинировался на "Оскар", однако на пока статуэтку не получил.
Тем не менее фильм "Нефть" принес "Оскары" исполнившему в нем главную роль британскому актеру Дэниелу Дэй-Льюису и оператору Роберту Элсвиту. Сам режиссер также является лауреатом призов Каннского кинофестиваля и BAFTA.
Очередная церемония вручения премии состоится 15 марта в 19.00 по тихоокеанскому времени США (02.00 16 марта мск). Как и в 2025 году, ведущим церемонии станет американский комик Конан О'Брайен.
Художник-мультипликатор Константин Бронзит - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Российский аниматор Бронзит прокомментировал номинацию на "Оскар"
Вчера, 17:50
 
КультураСШАПол Томас АндерсонДэниел Дэй-ЛьюисКинопремия "Оскар"Леонардо Ди Каприо
 
 
