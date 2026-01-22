Леонардо ди Каприо номинировали на "Оскар" за роль в к/ф "Битва за битвой"

ВАШИНГТОН, 22 янв - РИА Новости. Американский актер и кинопродюсер Леонардо ди Каприо был номинирован на премию "Оскар" за лучшую мужскую роль в фильме "Битва за битвой" Пола Томаса Андерсона, следует из трансляции объявления номинантов.
Также на "Оскар" за лучшую мужскую роль номинированы Тимоти Шаламе в фильме "Марти Великолепный", Итан Хоук в фильме "Голубая луна", Майкл Б. Джордан в фильме "Грешники" и Вагнер Моура в фильме "Секретный агент".
Эмму Стоун номинировали на "Оскар" за лучшую женскую роль в фильме "Бугония". Также в этой номинации - Джесси Бакли за роль в фильме "Хамнет", Кейт Хадсон в фильме "Мелодия их мечты", Роуз Бёрн в "Я бы тебя пнула, если бы могла" и Ренате Реинсве в "Сентиментальная ценность".
В категории "Лучшая мужская роль второго плана" на "Оскар" номинированы Бенисио дель Торо, Джейкоб Элорди, Делрой Линдо, Шон Пенн и Стеллан Скарсгард. За лучшую женскую роль второго плана на награду номинировали Эль Фаннинг, Тейану Тейлор, Ингу Ибсдоттер Лилеас, Вунми Мосаку и Эми Мэдиган.
Номинации на премию "Оскар-2026"
