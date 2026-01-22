Леонардо ди Каприо номинировали на "Оскар" за роль в к/ф "Битва за битвой"

ВАШИНГТОН, 22 янв - РИА Новости. Американский актер и кинопродюсер Леонардо ди Каприо был номинирован на премию "Оскар" за лучшую мужскую роль в фильме "Битва за битвой" Пола Томаса Андерсона, следует из трансляции объявления номинантов.

Эмму Стоун номинировали на "Оскар" за лучшую женскую роль в фильме "Бугония". Также в этой номинации - Джесси Бакли за роль в фильме "Хамнет", Кейт Хадсон в фильме "Мелодия их мечты", Роуз Бёрн в "Я бы тебя пнула, если бы могла" и Ренате Реинсве в "Сентиментальная ценность".