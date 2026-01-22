https://ria.ru/20260122/oskar-2069658694.html
Российский аниматор Бронзит прокомментировал номинацию на "Оскар"
Российский аниматор Бронзит прокомментировал номинацию на "Оскар" - РИА Новости, 22.01.2026
Российский аниматор Бронзит прокомментировал номинацию на "Оскар"
Российский художник-аниматор Константин Бронзит, комментируя номинацию его мультфильма "Три сестры" на премию американской киноакадемии "Оскар", рассказал РИА... РИА Новости, 22.01.2026
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Российский художник-аниматор Константин Бронзит, комментируя номинацию его мультфильма "Три сестры" на премию американской киноакадемии "Оскар", рассказал РИА Новости, что считает случившееся победой и собирается поехать на церемонию.
Ранее было объявлено, что мультфильм "Три сестры" Бронзита
стал номинантом на "Оскар" как лучший короткометражный мультфильм.
"Впечатления самые чудесные. В принципе я победил уже. Это ощущение того, что у меня получились хорошая вещь и академики ее оценили. Это тысячи профессионалов по всему миру. И они оценили мой фильм", - сказал Бронзит и заявил, что собирается также поехать на саму церемонию.
Конкуренцию российскому мультфильму составят картины "Вечнозеленый", "Бабочка", "Девочка, которая плакала жемчугом" и "Пенсионный план".
Церемония вручения наград 98-й премии пройдет 15 марта.
Бронзит ранее дважды номинировался на "Оскар" за мультфильмы "Уборная история - любовная история" в 2009 году и "Мы не можем жить без космоса" в 2016 году, а также был номинантом на премию Французской академии кинематографических искусств "Сезар". Кроме того, он является членом Американской академии кинематографических искусств и худруком петербургской студии анимации "Мельница". Он режиссировал ряд мультфильмов франшизы "Три богатыря", анимационный фильм "Лунтик. Возвращение домой", мультсериал "Царевны", а также выступал художественным руководителем мультфильма "Карлик Нос".