Российский аниматор Бронзит прокомментировал номинацию на "Оскар"

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Российский художник-аниматор Константин Бронзит, комментируя номинацию его мультфильма "Три сестры" на премию американской киноакадемии "Оскар", рассказал РИА Новости, что считает случившееся победой и собирается поехать на церемонию.

Ранее было объявлено, что мультфильм "Три сестры" Бронзита стал номинантом на "Оскар" как лучший короткометражный мультфильм.

"Впечатления самые чудесные. В принципе я победил уже. Это ощущение того, что у меня получились хорошая вещь и академики ее оценили. Это тысячи профессионалов по всему миру. И они оценили мой фильм", - сказал Бронзит и заявил, что собирается также поехать на саму церемонию.

Конкуренцию российскому мультфильму составят картины "Вечнозеленый", "Бабочка", "Девочка, которая плакала жемчугом" и "Пенсионный план".

Церемония вручения наград 98-й премии пройдет 15 марта.