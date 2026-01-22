Рейтинг@Mail.ru
Мультфильм "Три сестры" российского режиссера номинировали на "Оскар"
Культура
 
17:00 22.01.2026
Мультфильм "Три сестры" российского режиссера номинировали на "Оскар"
© AP Photo / Chris PizzelloСтатуэтка "Оскар"
Статуэтка Оскар - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© AP Photo / Chris Pizzello
Статуэтка "Оскар". Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 янв - РИА Новости. Мультфильм "Три сестры" российского режиссера Константина Бронзита стал номинантом на "Оскар" как лучший короткометражный мультфильм, следует из трансляции объявления номинантов.
"Номинанты в категории "Лучший коротокометражный мультфильм... "Три сестры", - объявили ведущие церемонии.
Также в данной категории на "Оскар" номинированы "Вечнозеленый", Butterfly, "Девочка, которая плакала жемчугом" и Retirement plan.
Как ранее рассказывал сам режиссер, который уже дважды был номинирован на "Оскар", он подал проект от имени вымышленного кипрского аниматора Тимура Когнова, чтобы работа оценивалась в отрыве от личности автора и страны его происхождения.
Вручение премии Оскар - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Церемонию вручения "Оскара" перестанут показывать на ТВ
17 декабря 2025, 22:56
 
