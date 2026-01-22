Мультфильм "Три сестры" российского режиссера номинировали на "Оскар"

ВАШИНГТОН, 22 янв - РИА Новости. Мультфильм "Три сестры" российского режиссера Константина Бронзита стал номинантом на "Оскар" как лучший короткометражный мультфильм, следует из трансляции объявления номинантов.

Также в данной категории на "Оскар" номинированы "Вечнозеленый", Butterfly, "Девочка, которая плакала жемчугом" и Retirement plan.

Как ранее рассказывал сам режиссер, который уже дважды был номинирован на "Оскар", он подал проект от имени вымышленного кипрского аниматора Тимура Когнова, чтобы работа оценивалась в отрыве от личности автора и страны его происхождения.