https://ria.ru/20260122/oskar-2069645245.html
Мультфильм "Три сестры" российского режиссера номинировали на "Оскар"
Мультфильм "Три сестры" российского режиссера номинировали на "Оскар" - РИА Новости, 22.01.2026
Мультфильм "Три сестры" российского режиссера номинировали на "Оскар"
Мультфильм "Три сестры" российского режиссера Константина Бронзита стал номинантом на "Оскар" как лучший короткометражный мультфильм, следует из трансляции... РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T17:00:00+03:00
2026-01-22T17:00:00+03:00
2026-01-22T17:36:00+03:00
культура
константин бронзит
кинопремия "оскар"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002283148_0:199:3097:1941_1920x0_80_0_0_28d8c1c902bd3b70ff2026fde77f8a7d.jpg
https://ria.ru/20251217/kultura-2062777613.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002283148_342:0:3073:2048_1920x0_80_0_0_445d244aa9679a13258fb6c1de64a3e4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
константин бронзит, кинопремия "оскар"
Культура, Константин Бронзит, Кинопремия "Оскар"
Мультфильм "Три сестры" российского режиссера номинировали на "Оскар"
"Три сестры" российского режиссера Бронзита номинировали на "Оскар"
ВАШИНГТОН, 22 янв - РИА Новости. Мультфильм "Три сестры" российского режиссера Константина Бронзита стал номинантом на "Оскар" как лучший короткометражный мультфильм, следует из трансляции объявления номинантов.
"Номинанты в категории "Лучший коротокометражный мультфильм... "Три сестры", - объявили ведущие церемонии.
Также в данной категории на "Оскар" номинированы "Вечнозеленый", Butterfly, "Девочка, которая плакала жемчугом" и Retirement plan.
Как ранее рассказывал сам режиссер, который уже дважды был номинирован на "Оскар", он подал проект от имени вымышленного кипрского аниматора Тимура Когнова, чтобы работа оценивалась в отрыве от личности автора и страны его происхождения.