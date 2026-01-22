Рейтинг@Mail.ru
01:30 22.01.2026
в мире, украина, москва, эммануэль макрон, киев, кир стармер, фридрих мерц, ракета "орешник"
В мире, Украина, Москва, Эммануэль Макрон, Киев, Кир Стармер, Фридрих Мерц, Ракета "Орешник"
В США раскрыли, чего лишился Запад после удара "Орешником"

Consortium News: удар "Орешником" заставил западных политиков замолчать

© Кадр видео из соцсетейМомент удара "Орешника" по украинским критическим объектам
Момент удара Орешника по украинским критическим объектам - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© Кадр видео из соцсетей
Момент удара "Орешника" по украинским критическим объектам. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. После российской атаки ракетой "Орешник" Запад потерял прежние возможности поддержки Киева, оказавшись вынужденным замолчать, пишет американский политический обозреватель Патрик Лоуренс в материале для издания Consortium News.
«
"Удар "Орешником" <…> очень напоминает проясняющее событие в войне на Украине — заявление Москвы о том, что она решила положить этому конец. <…> "Орешник" имел более глубокий смысл для киевского режима и его западных сторонников, особенно для всех высокомерных европейцев. <…> С начала года, Зеленский и его "мушкетеры" — Кир Стармер, Эммануэль Макрон и Фридрих Мерц, хранят практически полное молчание", — отметил эксперт.
Кадры ударов Орешником по объектам во Львовской области - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
"Все кончено": в США раскрыли, чем запуск "Орешника" обернется для России
16 января, 07:36
16 января, 07:36
По его словам, столь нехарактерное для Европы молчание и определяет невозможность дальнейшего сопротивления Киева, что позволяет говорить о финале всего украинского кризиса.
«
"Европейцы лишились всех приемов и жестов, используемых в качестве показательной государственной политики. <…> Так изменился ход войны. Так, похоже, что война на Украине подходит к концу — не одним взрывом, нет, а резкими последствиями, которые прокатились по всей ее территории", — подытожил Лоуренс.
В Минобороны 9 января сообщили, что российские войска применили гиперзвуковые ракеты "Орешник" для массированного удара по критическим объектам на Украине в ответ на атаку на резиденцию президента Владимира Путина. Позже в ведомстве уточнили, что атака вывела из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод. Удар комплекса поразил цеха, склады с БПЛА и инфраструктуру аэродрома предприятия.
Президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления на военной авиабазе Истр во Франции - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
На Западе сообщили плохие новости Макрону после заявления об "Орешнике"
16 января, 20:02
16 января, 20:02
 
