МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. После российской атаки ракетой "Орешник" Запад потерял прежние возможности поддержки Киева, оказавшись вынужденным замолчать, пишет американский политический обозреватель Патрик Лоуренс в материале для издания Consortium News.
"Удар "Орешником" <…> очень напоминает проясняющее событие в войне на Украине — заявление Москвы о том, что она решила положить этому конец. <…> "Орешник" имел более глубокий смысл для киевского режима и его западных сторонников, особенно для всех высокомерных европейцев. <…> С начала года, Зеленский и его "мушкетеры" — Кир Стармер, Эммануэль Макрон и Фридрих Мерц, хранят практически полное молчание", — отметил эксперт.
"Европейцы лишились всех приемов и жестов, используемых в качестве показательной государственной политики. <…> Так изменился ход войны. Так, похоже, что война на Украине подходит к концу — не одним взрывом, нет, а резкими последствиями, которые прокатились по всей ее территории", — подытожил Лоуренс.
В Минобороны 9 января сообщили, что российские войска применили гиперзвуковые ракеты "Орешник" для массированного удара по критическим объектам на Украине в ответ на атаку на резиденцию президента Владимира Путина. Позже в ведомстве уточнили, что атака вывела из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод. Удар комплекса поразил цеха, склады с БПЛА и инфраструктуру аэродрома предприятия.