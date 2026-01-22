https://ria.ru/20260122/orban-2069711038.html
Орбан рассказал, зачем нужен Совет мира
Существующие международные институты "объявили о банкротстве", поэтому нужны новые форматы, такие как Совет мира, созданный по инициативе президента США... РИА Новости, 22.01.2026
БУДАПЕШТ, 22 янв — РИА Новости. Существующие международные институты "объявили о банкротстве", поэтому нужны новые форматы, такие как Совет мира, созданный по инициативе президента США Дональда Трампа, заявил премьер Венгрии Виктор Орбан.
В четверг Трамп
вместе с почти 20 другими мировыми лидерами подписал устав Совета мира по сектору Газа.
"Существующие международные институты объявили о банкротстве. Именно поэтому в мире так много опасных ситуаций, именно поэтому существуют регионы, где идут войны. И если мы будем продолжать в том же духе, войн будет все больше и больше, поэтому нам нужно прекратить то, что мы делали до сих пор, и создать новые институты", — сказал Орбан
в видеообращении в соцсети Facebook
* (запрещена в России
как экстремистская).
По словам главы правительства, создание Совета мира — шаг в направлении к "миру, где меньше войн и больше безопасности", и, может быть, "это сработает".
Трамп ранее объявил о формировании Совета мира по Газе. Администрация президента направила приглашения принять участие в его работе главам порядка 60 государств, которые в течение нескольких дней публично сообщали, что получили предложения американского президента. В списке приглашенных представлены страны разных регионов: от Австралии
до Японии
. Россия, Белоруссия
и Украина
также числятся в списке приглашенных. В среду спецпосланник президента США Стив Уиткофф
рассказал, что Соединенные Штаты получили согласие на участие в работе совета от 20-25 государств.
Трамп во вторник допустил, что создаваемый США Совет мира может прийти на замену ООН
, поскольку пока организация "не очень полезна".
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.