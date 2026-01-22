Орбан рассказал, зачем нужен Совет мира

БУДАПЕШТ, 22 янв — РИА Новости. Существующие международные институты "объявили о банкротстве", поэтому нужны новые форматы, такие как Совет мира, созданный по инициативе президента США Дональда Трампа, заявил премьер Венгрии Виктор Орбан.

По словам главы правительства, создание Совета мира — шаг в направлении к "миру, где меньше войн и больше безопасности", и, может быть, "это сработает".