Орбан сделал громкое заявление об окончании конфликта на Украине - РИА Новости, 22.01.2026
20:58 22.01.2026
Орбан сделал громкое заявление об окончании конфликта на Украине
Орбан сделал громкое заявление об окончании конфликта на Украине
Орбан сделал громкое заявление об окончании конфликта на Украине

Орбан: Европа стала главным препятствием для достижения мира на Украине

© AP Photo / Omar HavanaПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите ЕС в Брюсселе
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© AP Photo / Omar Havana
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите ЕС в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Европа стала главным препятствием на пути к завершению конфликта на Украине, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche.
"Главным препятствием для установления мира стала Европа. Если бы они не поддерживали идею Зеленского, украинскую идею, которая заключается в том, чтобы продолжать эту войну, чтобы победить на поле боя, то мы бы уже пришли к мирному соглашению", — сказал он на полях Всемирного экономического форума в Давосе.
Владимир Зеленский выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Зеленский оскорбил Орбана в своей речи в Давосе
Вчера, 19:10
По мнению Орбана, существует два противоположных друг другу видения завершения конфликта на Украине: одно из них продвигает Трамп и некоторые его союзники, в том числе Венгрия, выступая за мир. Другое принадлежит Брюсселю, который пытается "победить Россию". Политик заявил, что европейцы при этом не понимают, как "выиграть войну против такой сверхдержавы, обладающей ядерным оружием".
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Украину уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.
Владимир Путин не раз заявлял, что Россия выступает исключительно за долгосрочное урегулирование без каких-либо временных перемирий. Его достижение возможно только после устранения первопричин конфликта. В их числе — угрозы национальной безопасности, возникшие из-за расширения НАТО, и притеснение русскоговорящего населения на Украине.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
"Жизнь рассудит". Орбан резко ответил на оскорбления Зеленского
Вчера, 19:35
 
