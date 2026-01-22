Рейтинг@Mail.ru
19:35 22.01.2026 (обновлено: 23:24 22.01.2026)
"Жизнь рассудит". Орбан резко ответил на оскорбления Зеленского
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на своей странице в соцсети X ответил на оскорбления со стороны Владимира Зеленского. РИА Новости, 22.01.2026
в мире
венгрия
украина
давос
владимир зеленский
санкции в отношении россии
виктор орбан
в мире, венгрия, украина, давос, владимир зеленский, санкции в отношении россии, виктор орбан
"Жизнь рассудит". Орбан резко ответил на оскорбления Зеленского

Орбан предупредил Зеленского, что каждый получит по заслугам

© AP Photo / Denes ErdosПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© AP Photo / Denes Erdos
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на своей странице в соцсети X ответил на оскорбления со стороны Владимира Зеленского.
Глава киевского режима ранее во время выступления в Давосе заявил, что "каждый Виктор, который живет на европейские деньги, продавая при этом европейские интересы, заслуживает подзатыльник".
Со мной было неинтересно, да? Зеленского попросили побыстрее закончить выступление на форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
"Со мной неинтересно?" Выступление Зеленского в Давосе обернулось конфузом
Вчера, 18:36
"Мне кажется, мы не сможем прийти к взаимопониманию. Я свободный человек, который служит венгерскому народу. Вы человек, находящийся в отчаянном положении, который вот уже четвертый год не может или не хочет закончить конфликт несмотря на то, что президент Соединенных Штатов оказал всю возможную помощь для этого", — обрушился с критикой Орбан.
Он добавил, что Венгрия, несмотря не оскорбления, продолжит поставлять Украине электроэнергию и топливо, а также будет оказывать помощь беженцам.
"Жизнь рассудит все остальное, и каждый получит то, что заслуживает. Виктор", — заключил политик.
Зеленский не первый раз неуважительно высказывается в адрес Орбана. В частности, он это делал, комментируя сомнения венгерского лидера в целесообразности принятия Украины в Евросоюз.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее раскритиковал тех, кто игнорирует шокирующие коррупционные скандалы на Украине и утверждает, что Киев якобы провел "впечатляющие реформы" по борьбе с коррупцией. Ранее Орбан заявлял, что деньги венгров должны идти на развитие страны, а не на позолоченные ванные украинских олигархов.
Владимир Зеленский выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Зеленский оскорбил Орбана в своей речи в Давосе
Вчера, 19:10
 
