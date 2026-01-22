"Жизнь рассудит". Орбан резко ответил на оскорбления Зеленского

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на своей странице в соцсети X ответил на оскорбления со стороны Владимира Зеленского.
Глава киевского режима ранее во время выступления в Давосе заявил, что "каждый Виктор, который живет на европейские деньги, продавая при этом европейские интересы, заслуживает подзатыльник".
"Мне кажется, мы не сможем прийти к взаимопониманию. Я свободный человек, который служит венгерскому народу. Вы человек, находящийся в отчаянном положении, который вот уже четвертый год не может или не хочет закончить конфликт несмотря на то, что президент Соединенных Штатов оказал всю возможную помощь для этого", — обрушился с критикой Орбан.
"Жизнь рассудит все остальное, и каждый получит то, что заслуживает. Виктор", — заключил политик.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее раскритиковал тех, кто игнорирует шокирующие коррупционные скандалы на Украине и утверждает, что Киев якобы провел "впечатляющие реформы" по борьбе с коррупцией. Ранее Орбан заявлял, что деньги венгров должны идти на развитие страны, а не на позолоченные ванные украинских олигархов.
