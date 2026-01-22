Орбан назвал Совет мира движением вперед

БУДАПЕШТ, 22 янв - РИА Новости. Венгрия согласилась стать соучредителем совета мира, поскольку считает это движением вперед, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
Устав "Совета мира" был подписан в четверг на церемонии на полях Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе.
"Сегодня в Давосе президент США запустил новую инициативу. Она называется Советом мира. Венгрия входит в число стран-основателей, потому что Венгрии нужен мир для развития. Война угрожает всему, что мы построили за последние полтора десятилетия. Война приносит с собой инфляцию, санкции, высокие цены на энергоносители и упадок национальной экономики. Однако Венгрия не хочет возвращаться назад, а хочет двигаться вперед", - написал Орбан в соцсети Facebook*.
По его словам, Будапешт по этой причине "поддерживает и своим участием укрепляет все международные инициативы, направленные на предотвращение и сдерживание войн и обеспечение безопасности и спокойствия народов и семей".
Президент США Дональд Трамп ранее сообщил о формировании "Совета мира" по Газе. Администрация президента направила приглашения принять участие в его работе главам порядка 50 государств, которые в течение нескольких дней публично сообщали о том, что получили предложения американского президента. В списке приглашенных представлены страны разных регионов: от Австралии до Японии. Россия, Белоруссия и Украина также числятся в списке приглашенных. В среду спецпосланник президента Стив Уиткофф рассказал о том, что Вашингтон получил согласие на участие в работе совета от 20-25 стран.
