В Омске трое мужчин избили таксиста, вымогая у него миллион рублей
Трое мужчин избивали и угрожали омскому таксисту, вымогая у него миллион рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УМВД. РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T12:14:00+03:00
ОМСК, 22 янв - РИА Новости. Трое мужчин избивали и угрожали омскому таксисту, вымогая у него миллион рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УМВД.
Как рассказали в полиции, трое подозреваемых, двое из которых - граждане соседнего государства, напали на таксиста из Омска
и избили его.
"Фигуранты встретили его возле кафе в Кировском округе и попросили о помощи: неподалеку стоит машина их друга с разряженным аккумулятором. По прибытии на место начали избивать потерпевшего, угрожать ножами. Из карманов одежды потерпевшего они забрали 2 тысячи рублей, сняли с карты 48 тысяч, потребовав позже раздобыть и передать им еще 1 миллион рублей", - сообщили в пресс-службе.
После этого они заставили его позвонить подруге, взять у нее телефон и сдали его в ломбард, получив 70 тысяч рублей. Затем они заставили таксиста на камеру признаться, что он якобы торгует наркотиками, чтобы, если он откажется передать им деньги, показать ролик в полиции и родственникам мужчины.
Всех троих задержали сотрудники УФСБ и уголовного розыска УМВД.
Возбуждено уголовное дело по статье "вымогательство". Мужчины арестованы.