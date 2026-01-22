Рейтинг@Mail.ru
В Омске трое мужчин избили таксиста, вымогая у него миллион рублей - РИА Новости, 22.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:14 22.01.2026
https://ria.ru/20260122/omsk-2069535857.html
В Омске трое мужчин избили таксиста, вымогая у него миллион рублей
В Омске трое мужчин избили таксиста, вымогая у него миллион рублей - РИА Новости, 22.01.2026
В Омске трое мужчин избили таксиста, вымогая у него миллион рублей
Трое мужчин избивали и угрожали омскому таксисту, вымогая у него миллион рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УМВД. РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T12:14:00+03:00
2026-01-22T12:14:00+03:00
происшествия
омск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/10/2023126085_0:105:2690:1618_1920x0_80_0_0_930d6837f755d2ca936df8f748f07b32.jpg
https://ria.ru/20260122/ural-2069494954.html
https://ria.ru/20250430/prestuplenie-2014323751.html
омск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/10/2023126085_197:0:2494:1723_1920x0_80_0_0_deee03933f57484d5a47b2ce5735d3a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, омск
Происшествия, Омск
В Омске трое мужчин избили таксиста, вымогая у него миллион рублей

В Омске трое мужчин напали на таксиста и избили, вымогая миллион рублей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ОМСК, 22 янв - РИА Новости. Трое мужчин избивали и угрожали омскому таксисту, вымогая у него миллион рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УМВД.
Как рассказали в полиции, трое подозреваемых, двое из которых - граждане соседнего государства, напали на таксиста из Омска и избили его.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
На Урале двух мужчин осудили за вымогательство наркотиков со свиной головой
Вчера, 09:48
"Фигуранты встретили его возле кафе в Кировском округе и попросили о помощи: неподалеку стоит машина их друга с разряженным аккумулятором. По прибытии на место начали избивать потерпевшего, угрожать ножами. Из карманов одежды потерпевшего они забрали 2 тысячи рублей, сняли с карты 48 тысяч, потребовав позже раздобыть и передать им еще 1 миллион рублей", - сообщили в пресс-службе.
После этого они заставили его позвонить подруге, взять у нее телефон и сдали его в ломбард, получив 70 тысяч рублей. Затем они заставили таксиста на камеру признаться, что он якобы торгует наркотиками, чтобы, если он откажется передать им деньги, показать ролик в полиции и родственникам мужчины.
Всех троих задержали сотрудники УФСБ и уголовного розыска УМВД.
Возбуждено уголовное дело по статье "вымогательство". Мужчины арестованы.
Уголовное дело. Архив - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
Группе омичей, занимавшихся разбоем, грозит до 10 лет колонии
30 апреля 2025, 12:55
 
ПроисшествияОмск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала