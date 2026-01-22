В Омске трое мужчин избили таксиста, вымогая у него миллион рублей

ОМСК, 22 янв - РИА Новости. Трое мужчин избивали и угрожали омскому таксисту, вымогая у него миллион рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УМВД.

Как рассказали в полиции, трое подозреваемых, двое из которых - граждане соседнего государства, напали на таксиста из Омска и избили его.

"Фигуранты встретили его возле кафе в Кировском округе и попросили о помощи: неподалеку стоит машина их друга с разряженным аккумулятором. По прибытии на место начали избивать потерпевшего, угрожать ножами. Из карманов одежды потерпевшего они забрали 2 тысячи рублей, сняли с карты 48 тысяч, потребовав позже раздобыть и передать им еще 1 миллион рублей", - сообщили в пресс-службе.

После этого они заставили его позвонить подруге, взять у нее телефон и сдали его в ломбард, получив 70 тысяч рублей. Затем они заставили таксиста на камеру признаться, что он якобы торгует наркотиками, чтобы, если он откажется передать им деньги, показать ролик в полиции и родственникам мужчины.

Всех троих задержали сотрудники УФСБ и уголовного розыска УМВД.