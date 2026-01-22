https://ria.ru/20260122/odintsovo-2069717384.html
В Одинцово возбудили уголовное дело после нападения на активистов
В Одинцово возбудили уголовное дело после нападения на активистов - РИА Новости, 22.01.2026
В Одинцово возбудили уголовное дело после нападения на активистов
Уголовное дело о хулиганстве возбуждено по факту нападения на активистов, которые нашли нарушения в магазине в подмосковном Одинцово, сообщили в пресс-служба СК РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T23:31:00+03:00
2026-01-22T23:31:00+03:00
2026-01-22T23:31:00+03:00
происшествия
россия
одинцово
московская область (подмосковье)
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
россия
одинцово
московская область (подмосковье)
