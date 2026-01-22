Рейтинг@Mail.ru
В Одинцово возбудили уголовное дело после нападения на активистов - РИА Новости, 22.01.2026
23:31 22.01.2026
В Одинцово возбудили уголовное дело после нападения на активистов
В Одинцово возбудили уголовное дело после нападения на активистов
Уголовное дело о хулиганстве возбуждено по факту нападения на активистов, которые нашли нарушения в магазине в подмосковном Одинцово, сообщили в пресс-служба СК РИА Новости, 22.01.2026
происшествия
россия
одинцово
московская область (подмосковье)
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
россия
одинцово
московская область (подмосковье)
происшествия, россия, одинцово, московская область (подмосковье), александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Одинцово, Московская область (Подмосковье), Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
В Одинцово возбудили уголовное дело после нападения на активистов

В Одинцово возбудили уголовное дело о хулиганстве после нападения на активистов

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Уголовное дело о хулиганстве возбуждено по факту нападения на активистов, которые нашли нарушения в магазине в подмосковном Одинцово, сообщили в пресс-служба СК РФ.
Ведомство со ссылкой на соцмедиа сообщило, что в Одинцово владелец магазина и группа мужчин напали на активистов общественного движения, которые нашли нарушения.
В свою очередь, прокуратура Подмосковья ранее рассказала, что 21 января в торговом центре "Подворье" произошел конфликт между администрацией и активистами "Здоровое Отечество", которые проводили "антивейп-рейд" павильонов с табачной продукцией с целью выявления незаконной торговли. Выяснение обстоятельств находится на контроле надзорного ведомства, а нападавших ищет полиция.
"Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статье 213 УК РФ "хулиганство", - говорится в сообщении СК РФ.
Глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю областного главка СК Ярославу Яковлеву доложить о расследовании дела и установленных обстоятельствах.
ПроисшествияРоссияОдинцовоМосковская область (Подмосковье)Александр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
