17:00 22.01.2026
Полиция ищет участников конфликта в торговом центре в Подмосковье

Прокуратура выясняет обстоятельства конфликта в ТЦ в Одинцово

© РИА Новости / Алексей Сухоруков
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств конфликта между представителями общественной организации и администрацией торгового центра "Подворье" в Одинцово после рейда по павильонам с табачной продукцией, сообщает надзорное ведомство Московской области.
"Одинцовская городская прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств конфликта в ТЦ "Подворье". Согласно имеющейся информации, 21 января 2026 года в торговом центре "Подворье" произошел конфликт между администрацией и представителями общественной организации "Здоровое Отечество", которые проводили рейд павильонов с табачной продукцией с целью выявления незаконной торговли", - говорится в Telegram-канале прокуратуры.
Отмечается, что территориальным отделом полиции "устанавливаются участники и свидетели происшествия, а также осуществляется проверка торговых точек на предмет законности реализации табачной продукции".
