Полиция ищет участников конфликта в торговом центре в Подмосковье

"Одинцовская городская прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств конфликта в ТЦ "Подворье". Согласно имеющейся информации, 21 января 2026 года в торговом центре "Подворье" произошел конфликт между администрацией и представителями общественной организации "Здоровое Отечество", которые проводили рейд павильонов с табачной продукцией с целью выявления незаконной торговли", - говорится в Telegram-канале прокуратуры.