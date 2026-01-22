Полиция ищет участников конфликта в торговом центре в Подмосковье

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств конфликта между представителями общественной организации и администрацией торгового центра "Подворье" в Одинцово после рейда по павильонам с табачной продукцией, сообщает надзорное ведомство Московской области.
"Одинцовская городская прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств конфликта в ТЦ "Подворье". Согласно имеющейся информации, 21 января 2026 года в торговом центре "Подворье" произошел конфликт между администрацией и представителями общественной организации "Здоровое Отечество", которые проводили рейд павильонов с табачной продукцией с целью выявления незаконной торговли", - говорится в Telegram-канале прокуратуры.
Отмечается, что территориальным отделом полиции "устанавливаются участники и свидетели происшествия, а также осуществляется проверка торговых точек на предмет законности реализации табачной продукции".