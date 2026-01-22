ОБСЕ рискует утратить значение, заявил Полянский

ВЕНА, 22 янв - РИА Новости. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) может утратить способность вносить вклад в деэскалацию и решение вопросов европейской безопасности, если не восстановит полноценный диалог и принцип консенсуса, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

"Предлагаем начать честный разговор с анализом ошибок прошлого и поиском идей выправления ситуации. ОБСЕ еще может сыграть здесь свою роль, вернуться к своему изначальному предназначению, обозначенному в ее названии. Для этого нужно срочно восстановить качество диалога в Организации", - сказал дипломат на заседании Постоянного совета ОБСЕ в четверг.

По мнению Полянского , начать следует с трех неотложных шагов, первый из которых - прекратить превращать площадку ОБСЕ в пропагандистскую трибуну. Второе - сбалансировать повестку дня, чтобы она отражала озабоченности всех государств-участников, а не навязывалась одной из их групп. А третье - вернуть безусловное уважение к регламенту и принципу консенсуса.

"Отсутствие возражений — не помеха, не "вето", как некоторые пытаются представить консенсус, а основа работы, краеугольный камень нашей Организации. Попытки обойти его под предлогом "политической целесообразности" убивают ОБСЕ", - пояснил постпред.