Рейтинг@Mail.ru
ОБСЕ рискует утратить значение, заявил Полянский - РИА Новости, 22.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:01 22.01.2026
https://ria.ru/20260122/obse-2069678440.html
ОБСЕ рискует утратить значение, заявил Полянский
ОБСЕ рискует утратить значение, заявил Полянский - РИА Новости, 22.01.2026
ОБСЕ рискует утратить значение, заявил Полянский
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) может утратить способность вносить вклад в деэскалацию и решение вопросов европейской безопасности, РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T19:01:00+03:00
2026-01-22T19:01:00+03:00
в мире
россия
дмитрий полянский
обсе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2043962098_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2f9e6f8ca6b68f8fe8a683fc665e2956.jpg
https://ria.ru/20260120/lavrov-2068985212.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2043962098_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c4c5a28d42b3830fbf587f5f82d25864.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, дмитрий полянский, обсе
В мире, Россия, Дмитрий Полянский, ОБСЕ
ОБСЕ рискует утратить значение, заявил Полянский

Польша: ОБСЕ может утратить способность решать вопросы безопасности Европы

© AP Photo / Yuki IwamuraДмитрий Полянский
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© AP Photo / Yuki Iwamura
Дмитрий Полянский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЕНА, 22 янв - РИА Новости. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) может утратить способность вносить вклад в деэскалацию и решение вопросов европейской безопасности, если не восстановит полноценный диалог и принцип консенсуса, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
"Предлагаем начать честный разговор с анализом ошибок прошлого и поиском идей выправления ситуации. ОБСЕ еще может сыграть здесь свою роль, вернуться к своему изначальному предназначению, обозначенному в ее названии. Для этого нужно срочно восстановить качество диалога в Организации", - сказал дипломат на заседании Постоянного совета ОБСЕ в четверг.
По мнению Полянского, начать следует с трех неотложных шагов, первый из которых - прекратить превращать площадку ОБСЕ в пропагандистскую трибуну. Второе - сбалансировать повестку дня, чтобы она отражала озабоченности всех государств-участников, а не навязывалась одной из их групп. А третье - вернуть безусловное уважение к регламенту и принципу консенсуса.
"Отсутствие возражений — не помеха, не "вето", как некоторые пытаются представить консенсус, а основа работы, краеугольный камень нашей Организации. Попытки обойти его под предлогом "политической целесообразности" убивают ОБСЕ", - пояснил постпред.
По его словам, то, насколько всем вместе удастся решить эти задачи, определит, получится ли у Организации внести позитивный вклад в деэскалацию и решение непростых вопросов европейской безопасности, "или же она предпочтет уйти в бесславное политическое небытие".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Россия будет пытаться не допустить похорон ОБСЕ, заявил Лавров
20 января, 11:46
 
В миреРоссияДмитрий ПолянскийОБСЕ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала