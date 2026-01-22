https://ria.ru/20260122/obrazovanie-2069470204.html
В МПГУ заявили о популярности педагогического образования в России
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Педагогическое образование входит в топ-3 самых популярных направлений среди абитуриентов в России, сообщил РИА Новости ректор Московского педагогического государственного университета (МПГУ) Алексей Лубков.
"Третий год подряд педагогическое образование находится в тройке самых популярных направлений среди абитуриентов", - сказал ректор.
Он подчеркнул, что в последние годы на государственном уровне принимаются различные меры поддержки педагогов и наставников, в частности, для повышения статуса учителя много сделано в рамках нацпроекта "Образование". Кроме того, значительно улучшилась материальная база общего образования и педагогических вузов.