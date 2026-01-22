Рейтинг@Mail.ru
В МПГУ заявили о популярности педагогического образования в России - РИА Новости, 22.01.2026
05:11 22.01.2026
В МПГУ заявили о популярности педагогического образования в России
В МПГУ заявили о популярности педагогического образования в России - РИА Новости, 22.01.2026
В МПГУ заявили о популярности педагогического образования в России
Педагогическое образование входит в топ-3 самых популярных направлений среди абитуриентов в России, сообщил РИА Новости ректор Московского педагогического... РИА Новости, 22.01.2026
общество
россия
московский педагогический государственный университет
россия
РИА Новости
2026
Новости
общество, россия, московский педагогический государственный университет
Общество, Россия, Московский педагогический государственный университет
В МПГУ заявили о популярности педагогического образования в России

РИА Новости: педагогическое образование входит в тройку популярных направлений

© Depositphotos.com / kastoСтуденты на лекции в университете
Студенты на лекции в университете - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© Depositphotos.com / kasto
Студенты на лекции в университете. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Педагогическое образование входит в топ-3 самых популярных направлений среди абитуриентов в России, сообщил РИА Новости ректор Московского педагогического государственного университета (МПГУ) Алексей Лубков.
"Третий год подряд педагогическое образование находится в тройке самых популярных направлений среди абитуриентов", - сказал ректор.
Он подчеркнул, что в последние годы на государственном уровне принимаются различные меры поддержки педагогов и наставников, в частности, для повышения статуса учителя много сделано в рамках нацпроекта "Образование". Кроме того, значительно улучшилась материальная база общего образования и педагогических вузов.
ОбществоРоссияМосковский педагогический государственный университет
 
 
Обсуждения
Заголовок открываемого материала