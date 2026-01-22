Рейтинг@Mail.ru
12:56 22.01.2026
Торговый оборот России и Японии вырос впервые за три года
экономика, россия, япония
Экономика, Россия, Япония
© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкФлаг Японии
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Флаг Японии. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Торговый оборот России и Японии вырос впервые за три года, выяснило РИА Новости, изучив статистические данные японского минфина.
Так, общий объем торговли двух стран по итогам 2025 года составил почти 8,01 миллиарда долларов (1,195 триллиона йен) - это на 2,15% больше, чем годом ранее. Таким образом долларовый объем взаимных поставок вырос впервые с 2021 года, поскольку в 2022-2024 годах торговля заметно сокращалась.
Экспорт из Страны восходящего солнца в Россию в прошлом году также показал рост впервые за три года. Он составил 2,46 миллиарда долларов (366,49 миллиарда йен), увеличившись за год на 11,85%.
Импорт из России продолжил снижение, которое началось в 2023 году, однако его темпы замедлились. По итогам 2025 года стоимость поставок из РФ в Японию составила 5,55 миллиарда долларов (828,58 миллиарда йен), уменьшившись за год на 3,65%. При этом снижение импорта в 2024 году составляло 16,76%, а в 2023 - 47,6%.
Район Сибуя в Токио, Япония - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Россия стала лидером по темпам роста числа туристов, посетивших Японию
21 января, 13:03
 
ЭкономикаРоссияЯпония
 
 
