МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Торговый оборот России и Японии вырос впервые за три года, выяснило РИА Новости, изучив статистические данные японского минфина.

Так, общий объем торговли двух стран по итогам 2025 года составил почти 8,01 миллиарда долларов (1,195 триллиона йен) - это на 2,15% больше, чем годом ранее. Таким образом долларовый объем взаимных поставок вырос впервые с 2021 года, поскольку в 2022-2024 годах торговля заметно сокращалась.