https://ria.ru/20260122/oborot-2069548606.html
Торговый оборот России и Японии вырос впервые за три года
Торговый оборот России и Японии вырос впервые за три года - РИА Новости, 22.01.2026
Торговый оборот России и Японии вырос впервые за три года
Торговый оборот России и Японии вырос впервые за три года, выяснило РИА Новости, изучив статистические данные японского минфина. РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T12:56:00+03:00
2026-01-22T12:56:00+03:00
2026-01-22T12:56:00+03:00
экономика
россия
япония
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/01/1919390355_0:253:2481:1648_1920x0_80_0_0_30209e8c59b422dbc1b84a70e397a448.jpg
https://ria.ru/20260121/rossijane-2069289948.html
россия
япония
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/01/1919390355_54:0:2251:1648_1920x0_80_0_0_eb73d7a6c13a2bf988c7691efe5c2714.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, япония
Экономика, Россия, Япония
Торговый оборот России и Японии вырос впервые за три года
РИА Новости: торговый оборот России и Японии вырос впервые за три года
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Торговый оборот России и Японии вырос впервые за три года, выяснило РИА Новости, изучив статистические данные японского минфина.
Так, общий объем торговли двух стран по итогам 2025 года составил почти 8,01 миллиарда долларов (1,195 триллиона йен) - это на 2,15% больше, чем годом ранее. Таким образом долларовый объем взаимных поставок вырос впервые с 2021 года, поскольку в 2022-2024 годах торговля заметно сокращалась.
Экспорт из Страны восходящего солнца в Россию
в прошлом году также показал рост впервые за три года. Он составил 2,46 миллиарда долларов (366,49 миллиарда йен), увеличившись за год на 11,85%.
Импорт из России продолжил снижение, которое началось в 2023 году, однако его темпы замедлились. По итогам 2025 года стоимость поставок из РФ в Японию
составила 5,55 миллиарда долларов (828,58 миллиарда йен), уменьшившись за год на 3,65%. При этом снижение импорта в 2024 году составляло 16,76%, а в 2023 - 47,6%.