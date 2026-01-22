Рейтинг@Mail.ru
15:50 22.01.2026 (обновлено: 15:53 22.01.2026)
В Обнинске задержали главу управляющей компании из-за смерти пенсионера
В Обнинске задержали главу управляющей компании из-за смерти пенсионера
В Обнинске задержали главу управляющей компании из-за смерти пенсионера

В Обнинске задержали главу управляющей компании из-за смерти пенсионера от ожога

ЯРОСЛАВЛЬ, 22 янв – РИА Новости. Задержан глава компании, управляющей многоквартирным домом в Обнинске, где от слишком горячей воды из крана 75-летний житель получил ожоги и вскоре скончался, сообщил РИА Новости в представитель СУСК РФ по Калужской области.
"В рамках расследования уголовного дела о гибели пенсионера в Обнинске задержан директор управляющей компании. Сегодня будет решаться вопрос по избранию меры пресечения", - сказал собеседник агентства, уточнив, что следствие будет ходатайствовать о его аресте.
СК РФ 12 января сообщил, что в эфире федерального телеканала сообщалось о смерти пожилого мужчины в Обнинске. По данным СМИ, он получил ожоги, принимая душ - вместо тёплой воды внезапно пошел кипяток. Спустя некоторое время пострадавший скончался. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
Прокуратура после проверки сообщила, что 75-летний мужчина при пользовании горячей водой получил ожоги и был госпитализирован в лечебное учреждение. Через 22 дня пенсионер скончался.
Калужские СМИ в декабре и январе сообщали о массовых жалобах жителей Обнинска на горячую воду. Глава города Стефан Перевалов заявил РИА Новости, что за этот период было только одно обращение к врачам с ожогами.
