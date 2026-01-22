Рейтинг@Mail.ru
"Нюрнберг" с Расселом Кроу выйдет в российских кинотеатрах 19 марта - РИА Новости, 22.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
16:55 22.01.2026 (обновлено: 18:27 22.01.2026)
https://ria.ru/20260122/nyurnberg-2069643616.html
"Нюрнберг" с Расселом Кроу выйдет в российских кинотеатрах 19 марта
"Нюрнберг" с Расселом Кроу выйдет в российских кинотеатрах 19 марта - РИА Новости, 22.01.2026
"Нюрнберг" с Расселом Кроу выйдет в российских кинотеатрах 19 марта
Психологический триллер "Нюрнберг" с Расселом Кроу и Рами Малеком выйдет в российских кинотеатрах 19 марта, сообщили РИА Новости в пресс-службе кинопрокатной... РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T16:55:00+03:00
2026-01-22T18:27:00+03:00
культура
германия
рассел кроу
торонто
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069666618_0:121:3071:1848_1920x0_80_0_0_148383596010c7d952171e1852120890.jpg
https://ria.ru/20260121/bekkhem-2069350191.html
германия
торонто
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069666618_28:0:2759:2048_1920x0_80_0_0_fb22992463aee35db8f63bd95ccd2077.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
германия, рассел кроу, торонто
Культура, Германия, Рассел Кроу, Торонто
"Нюрнберг" с Расселом Кроу выйдет в российских кинотеатрах 19 марта

"Нюрнберг" с Расселом Кроу и Рами Малеком выйдет в кинотеатрах РФ 19 марта

© Getty Images / Michael KovacРами Малек и Рассел Кроу посещают показ фильма "Нюрнберг" в рамках фестиваля AFI FEST 2025 в Голливуде, Калифорния
Рами Малек и Рассел Кроу посещают показ фильма Нюрнберг в рамках фестиваля AFI FEST 2025 в Голливуде, Калифорния - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© Getty Images / Michael Kovac
Рами Малек и Рассел Кроу посещают показ фильма "Нюрнберг" в рамках фестиваля AFI FEST 2025 в Голливуде, Калифорния
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Психологический триллер "Нюрнберг" с Расселом Кроу и Рами Малеком выйдет в российских кинотеатрах 19 марта, сообщили РИА Новости в пресс-службе кинопрокатной компании World Pictures.
"Кинопрокатная компания World Pictures представляет Рассела Кроу и Рами Малека в психологическом триллере "Нюрнберг". В прокате с 19 марта", - говорится в сообщении.
Фильм основан на реальных событиях, он рассказывает о психологическом противостоянии талантливого психиатра Дугласа Келли и рейхсмаршала нацистской Германии Германа Геринга перед Нюрнбергским процессом. В основе фильма – книга "Нацист и психиатр", написанная американским журналистом Джеком Эль-Хаем.
Рами Малек исполнил роль психиатра Геринга Дугласа Келли, а Рассел Кроу воплотил на экране Геринга. Также в фильме сыграли Майкл Шэннон, Ричард Э. Грант и Лео Вудолл.
"Нюрнберг" впервые был представлен на Международном фестивале в Торонто, где получил четырехминутную овацию, напомнили в пресс-службе. Зрители по всему миру также высоко оценили картину, ее балл на IMDB составляет 7.5 на основе более чем 20 тысяч оценок. Также "Нюрнберг" вошел в шорт-лист премии "Оскар" 2026 года в категориях "Лучшая оригинальная музыка" и "Лучший грим и прически".
Дэвид Бекхэм - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Сын Бекхэма возненавидел родителей. Чем Виктория и Дэвид насолили Бруклину?
21 января, 16:30
 
КультураГерманияРассел КроуТоронто
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала