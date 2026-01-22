"Нюрнберг" с Расселом Кроу выйдет в российских кинотеатрах 19 марта

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Психологический триллер "Нюрнберг" с Расселом Кроу и Рами Малеком выйдет в российских кинотеатрах 19 марта, сообщили РИА Новости в пресс-службе кинопрокатной компании World Pictures.

Рами Малек исполнил роль психиатра Геринга Дугласа Келли, а Рассел Кроу воплотил на экране Геринга. Также в фильме сыграли Майкл Шэннон, Ричард Э. Грант и Лео Вудолл.