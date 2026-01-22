Собственник обрушившегося ТЦ в Новосибирске предстанет перед судом

НОВОСИБИРСК, 22 янв – РИА Новости. Меру пресечения собственнику обрушившегося в Новосибирске торгового центра планируют избрать в пятницу в Первомайском районном суде Новосибирска, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона.
Ранее в прокуратуре РИА Новости сообщили о задержании собственника помещения Сергея Туркова.
"Завтра (избрание меры пресечения - ред.). Первомайский районный суд", - сообщила собеседница агентства.
В следственном управлении СК по региону подтвердили эту информацию, уточнив, что предварительно заседание назначено на 15.00 (11.00 мск).
Обрушение конструкций крыши на площади 600 квадратных метров и второго этажа двухэтажного здания торгового центра произошло в Новосибирске на улице Наумова в среду, предварительно, из-за скопившегося снега. Пострадали две женщины, одна из которых госпитализирована. Еще одного пострадавшего из-под завалов вытащили спасатели, однако после 30 минут реанимационных мероприятий мужчина скончался.