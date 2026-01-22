https://ria.ru/20260122/novosibirsk-2069474515.html
В Новосибирске продолжат работы по разбору завалов обрушившегося ТЦ
В Новосибирске продолжат работы по разбору завалов обрушившегося ТЦ - РИА Новости, 22.01.2026
В Новосибирске продолжат работы по разбору завалов обрушившегося ТЦ
Сегодня возобновятся работы по разбору завалов обрушившегося в Новосибирске ТЦ, сообщил мэр Максим Кудрявцев.
новосибирск
первомайский район
НОВОСИБИРСК, 22 янв — РИА Новости.
Сегодня возобновятся работы по разбору завалов обрушившегося в Новосибирске ТЦ, сообщил
мэр Максим Кудрявцев.
Обрушение конструкций крыши на площади 600 квадратных метров и второго этажа двухэтажного здания торгового центра произошло накануне на улице Наумова, предварительно, из-за скопившегося снега. Пострадали два человека. Еще одного раненого из-под завалов вытащили спасатели, но после 30 минут реанимационных мероприятий он скончался.
"Спасательная операция на месте обрушения кровли здания в Первомайском районе
была завершена вчера, но работы по разбору завалов будут продолжены. Решением городской комиссии локально ввели режим повышенной готовности для профильных служб, определён комплекс первоочередных мер", — написал градоначальник в Telegram-канале. =
Он отметил, что здание отключили от инженерных сетей, территория продолжает быть окруженной оцеплением. Ответственные службы ведут постоянный мониторинг состояния конструкций и прилегающей территории.
"К несчастью, в результате произошедшего погиб человек. Выражаю искренние соболезнования родным и близким. Двух человек удалось спасти. В ликвидации последствий обрушения были задействованы более 350 специалистов и 70 единиц техники. Благодарю спасателей и экстренные службы за оперативные и слаженные действия", — написал мэр.