В Новосибирске продолжат работы по разбору завалов обрушившегося ТЦ

НОВОСИБИРСК, 22 янв — РИА Новости. Сегодня возобновятся работы по разбору завалов обрушившегося в Новосибирске ТЦ, Сегодня возобновятся работы по разбору завалов обрушившегося в Новосибирске ТЦ, сообщил мэр Максим Кудрявцев.

Обрушение конструкций крыши на площади 600 квадратных метров и второго этажа двухэтажного здания торгового центра произошло накануне на улице Наумова, предварительно, из-за скопившегося снега. Пострадали два человека. Еще одного раненого из-под завалов вытащили спасатели, но после 30 минут реанимационных мероприятий он скончался.

"Спасательная операция на месте обрушения кровли здания в Первомайском районе была завершена вчера, но работы по разбору завалов будут продолжены. Решением городской комиссии локально ввели режим повышенной готовности для профильных служб, определён комплекс первоочередных мер", — написал градоначальник в Telegram-канале. =

Он отметил, что здание отключили от инженерных сетей, территория продолжает быть окруженной оцеплением. Ответственные службы ведут постоянный мониторинг состояния конструкций и прилегающей территории.