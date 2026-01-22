Собственнику обрушившегося в Новосибирске ТЦ предъявят обвинение

НОВОСИБИРСК, 22 янв – РИА Новости. Следователи СК в ближайшее время планируют предъявить собственнику обрушившегося в Новосибирске двухэтажного торгового центра обвинение в оказании небезопасных услуг, сообщили журналистам в СУСК по региону.
Ранее в прокуратуре Новосибирской области РИА Новости сообщили, что собственник помещения по улице Наумова Сергей Турков задержан на 48 часов. Расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
"Следователями СК подозреваемый, собственник помещения, расположенного на улице Наумова, задержан в порядке статьи 91 УПК РФ (основания задержания подозреваемого). В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на дальнейший сбор и закрепление доказательственной базы", - говорится в сообщении.
Обрушение конструкций крыши на площади 600 квадратных метров и второго этажа двухэтажного здания торгового центра произошло в Новосибирске на улице Наумова, предварительно из-за скопившегося снега. Пострадали два человека. Еще одного пострадавшего из-под завалов вытащили спасатели, однако после 30 минут реанимационных мероприятий он скончался.