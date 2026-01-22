Рейтинг@Mail.ru
Собственнику обрушившегося в Новосибирске ТЦ предъявят обвинение - РИА Новости, 22.01.2026
05:36 22.01.2026
Собственнику обрушившегося в Новосибирске ТЦ предъявят обвинение
Собственнику обрушившегося в Новосибирске ТЦ предъявят обвинение
2026
Собственнику обрушившегося в Новосибирске ТЦ предъявят обвинение

СК планирует предъявить обвинение собственнику обрушившегося в Новосибирске ТЦ

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудники спасательной службы МЧС России на месте обрушения кровли торгового центра в Новосибирске
Сотрудники спасательной службы МЧС России на месте обрушения кровли торгового центра в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Сотрудники спасательной службы МЧС России на месте обрушения кровли торгового центра в Новосибирске. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 22 янв – РИА Новости. Следователи СК в ближайшее время планируют предъявить собственнику обрушившегося в Новосибирске двухэтажного торгового центра обвинение в оказании небезопасных услуг, сообщили журналистам в СУСК по региону.
Ранее в прокуратуре Новосибирской области РИА Новости сообщили, что собственник помещения по улице Наумова Сергей Турков задержан на 48 часов. Расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
Сотрудники спасательной службы МЧС РФ на месте обрушения кровли торгового центра в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Юрист рассказал, что грозит владельцу обрушившегося ТЦ в Новосибирске
04:59
"Следователями СК подозреваемый, собственник помещения, расположенного на улице Наумова, задержан в порядке статьи 91 УПК РФ (основания задержания подозреваемого). В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на дальнейший сбор и закрепление доказательственной базы", - говорится в сообщении.
Обрушение конструкций крыши на площади 600 квадратных метров и второго этажа двухэтажного здания торгового центра произошло в Новосибирске на улице Наумова, предварительно из-за скопившегося снега. Пострадали два человека. Еще одного пострадавшего из-под завалов вытащили спасатели, однако после 30 минут реанимационных мероприятий он скончался.
Сотрудники спасательной службы МЧС России на месте обрушения кровли торгового центра в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Умер мужчина, которого достали из-под завалов ТЦ в Новосибирске
Вчера, 16:37
 
