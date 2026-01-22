Собственнику обрушившегося в Новосибирске ТЦ предъявят обвинение

НОВОСИБИРСК, 22 янв – РИА Новости. Следователи СК в ближайшее время планируют предъявить собственнику обрушившегося в Новосибирске двухэтажного торгового центра обвинение в оказании небезопасных услуг, сообщили журналистам в СУСК по региону.