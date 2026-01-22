https://ria.ru/20260122/novokuznetsk-2069578190.html
Середюк заявил об усилении роддома №2 в Новокузнецке специалистами
2026-01-22T14:17:00+03:00
2026-01-22T14:17:00+03:00
2026-01-22T14:17:00+03:00
новокузнецк
кемеровская область
илья середюк
новокузнецк
кемеровская область
Середюк заявил об усилении роддома №2 в Новокузнецке специалистами
КЕМЕРОВО, 22 янв – РИА Новости. Роддом №2 Новокузнецка, в который перевели женщин из закрытого после смерти девяти младенцев роддома №1, усилят квалифицированными специалистами, сообщил губернатор Кемеровской области Илья Середюк.
"Поскольку роддом №2 берет на себя дополнительную нагрузку, (необходимо - ред.) усилить (медучреждение – ред.) квалифицированными специалистами, для того чтобы врачи не падали с ног, для того чтобы была сменность, для того чтобы оказывать квалифицированную помощь", – сказал глава региона на прямой линии с жителями.
Он уточнил, что роддом №2 в Новокузнецке
был рассчитан на 80 коек.
"Но с учетом временного приостановления деятельности роддома № 1, мы приняли решение о расширении, и там есть такая возможность (развертывания – ред.) дополнительных палат еще на 25-30 коек. И эта работа сегодня завершена", – сказал глава региона.
Как добавил Середюк
, роддом №2 обеспечат всем необходимым.
"Для того, чтобы выдержать сегодня увеличенный поток женщин, которые будут обращаться туда за медицинской помощью, ну и за рождением ребенка", – сказал губернатор.
В январе в роддоме №1 Новокузнецка умерли девять новорожденных. Роддом закрыли из-за превышения порога заболеваемости респираторной инфекцией. Следственный комитет расследует уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и халатности. Главврач больницы отправлен под домашний арест, и.о. завотделения запрещены определенные действия.