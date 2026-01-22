Рейтинг@Mail.ru
Середюк заявил об усилении роддома №2 в Новокузнецке специалистами - РИА Новости, 22.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:17 22.01.2026
https://ria.ru/20260122/novokuznetsk-2069578190.html
Середюк заявил об усилении роддома №2 в Новокузнецке специалистами
Середюк заявил об усилении роддома №2 в Новокузнецке специалистами - РИА Новости, 22.01.2026
Середюк заявил об усилении роддома №2 в Новокузнецке специалистами
Роддом №2 Новокузнецка, в который перевели женщин из закрытого после смерти девяти младенцев роддома №1, усилят квалифицированными специалистами, сообщил... РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T14:17:00+03:00
2026-01-22T14:17:00+03:00
новокузнецк
кемеровская область
илья середюк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967754552_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_5aef22e1693f3772054e8db5ba725767.jpg
https://ria.ru/20260116/roddom-2068275808.html
https://ria.ru/20260121/novokuznetsk-2069237158.html
новокузнецк
кемеровская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967754552_38:0:1175:853_1920x0_80_0_0_96be787a86a833e9fbd135389ebeab97.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новокузнецк, кемеровская область, илья середюк
Новокузнецк, Кемеровская область, Илья Середюк
Середюк заявил об усилении роддома №2 в Новокузнецке специалистами

Середюк: роддом №2 Новокузнецка усилят квалифицированными специалистами

© Фото : Илья Середюк/TelegramИлья Середюк
Илья Середюк - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© Фото : Илья Середюк/Telegram
Илья Середюк. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КЕМЕРОВО, 22 янв – РИА Новости. Роддом №2 Новокузнецка, в который перевели женщин из закрытого после смерти девяти младенцев роддома №1, усилят квалифицированными специалистами, сообщил губернатор Кемеровской области Илья Середюк.
"Поскольку роддом №2 берет на себя дополнительную нагрузку, (необходимо - ред.) усилить (медучреждение – ред.) квалифицированными специалистами, для того чтобы врачи не падали с ног, для того чтобы была сменность, для того чтобы оказывать квалифицированную помощь", – сказал глава региона на прямой линии с жителями.
Новорожденный в роддоме - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Пациентки роддома № 2 в Новокузнецке рассказали, что довольны условиями
16 января, 12:01
Он уточнил, что роддом №2 в Новокузнецке был рассчитан на 80 коек.
"Но с учетом временного приостановления деятельности роддома № 1, мы приняли решение о расширении, и там есть такая возможность (развертывания – ред.) дополнительных палат еще на 25-30 коек. И эта работа сегодня завершена", – сказал глава региона.
Как добавил Середюк, роддом №2 обеспечат всем необходимым.
"Для того, чтобы выдержать сегодня увеличенный поток женщин, которые будут обращаться туда за медицинской помощью, ну и за рождением ребенка", – сказал губернатор.
В январе в роддоме №1 Новокузнецка умерли девять новорожденных. Роддом закрыли из-за превышения порога заболеваемости респираторной инфекцией. Следственный комитет расследует уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и халатности. Главврач больницы отправлен под домашний арест, и.о. завотделения запрещены определенные действия.
Здание роддома №1 Новокузнецка - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
В Минздраве Кузбасса рассказали о работе роддома, где умерли младенцы
21 января, 10:04
 
НовокузнецкКемеровская областьИлья Середюк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала