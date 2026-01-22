Середюк заявил об усилении роддома №2 в Новокузнецке специалистами

КЕМЕРОВО, 22 янв – РИА Новости. Роддом №2 Новокузнецка, в который перевели женщин из закрытого после смерти девяти младенцев роддома №1, усилят квалифицированными специалистами, сообщил губернатор Кемеровской области Илья Середюк.

"Поскольку роддом №2 берет на себя дополнительную нагрузку, (необходимо - ред.) усилить (медучреждение – ред.) квалифицированными специалистами, для того чтобы врачи не падали с ног, для того чтобы была сменность, для того чтобы оказывать квалифицированную помощь", – сказал глава региона на прямой линии с жителями.

Он уточнил, что роддом №2 в Новокузнецке был рассчитан на 80 коек.

"Но с учетом временного приостановления деятельности роддома № 1, мы приняли решение о расширении, и там есть такая возможность (развертывания – ред.) дополнительных палат еще на 25-30 коек. И эта работа сегодня завершена", – сказал глава региона.

Как добавил Середюк , роддом №2 обеспечат всем необходимым.

"Для того, чтобы выдержать сегодня увеличенный поток женщин, которые будут обращаться туда за медицинской помощью, ну и за рождением ребенка", – сказал губернатор.