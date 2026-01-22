В Новокузнецке девятилетний мальчик управлял иномаркой

КЕМЕРОВО, 22 янв – РИА Новости. Девятилетний мальчик в Новокузнецке управлял иномаркой, пассажиркой была его бабушка, на маму ребенка составлен протокол, бабушку ждет штраф, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.

Экипаж ДПС ГИБДД по Новокузнецку патрулировал улицы города, когда внимание госавтоинспекторов привлек автомобиль Hyundai Creta , который ехал очень медленно, а при появлении патрульного автомобиля резко свернул вправо и остановился.

Инспекторы не рассмотрели за рулем водителя и предположили, что он мог пересесть на пассажирское сидение.

"Однако, когда они приблизились к авто, с водительского места дверь открыл маленький мальчик, а с пассажирского сиденья к сотрудникам полиции вышла его бабушка. Оказалось, что юному водителю всего 9 лет", – говорится в сообщении.

Бабушку и мальчика инспекторы доставили в отдел полиции, туда же была приглашена мама ребенка. Отмечается, что бабушка пыталась убедить сотрудников, что мальчик просто посидел за рулем стоявшего автомобиля, однако данные видеорегистратора свидетельствовали об обратном.

"В отношении мамы юного водителя инспекторы по делам несовершеннолетних... составили протокол по ч. 1 ст. 5.35. КоАП РФ "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних". Собранные материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних", – говорится в сообщении.

Бабушку, допустившую внука к управлению автотранспортным средством, полицейские привлекли к ответственности по ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ "Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством".