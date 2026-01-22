Новак: Россия сохраняет роль ключевого участника мирового энергорынка

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Россия сохраняет роль одного из ключевых участников мирового энергорынка, выполняя все обязательства перед покупателями в стране и за рубежом, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Наша страна полностью обеспечивает внутренний рынок энергоресурсами, выполняет экспортные обязательства, развивает собственные технологии. Это позволяет сохранять роль одного из ключевых участников мирового энергетического рынка", - написал он в авторской статье для журнала "Энергетическая политика".
Новак также отметил, что долгосрочные перспективы развития российского ТЭК обозначены в утвержденной правительством в 2025 году Энергетической стратегии Российской Федерации до 2050 года.
Согласно документу, Россия продолжит укреплять энергетический суверенитет, не только увеличит направления поставок энергетических ресурсов, но и расширит линейку экспортных технологий и готовых производственных решений, что обеспечит одну из лидирующих позиций на энергетическом ландшафте нового многополярного мира.