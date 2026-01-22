Рейтинг@Mail.ru
Новак: Россия сохраняет роль ключевого участника мирового энергорынка - РИА Новости, 22.01.2026
15:16 22.01.2026
Новак: Россия сохраняет роль ключевого участника мирового энергорынка
2026-01-22T15:16:00+03:00
2026-01-22T15:16:00+03:00
экономика, россия, александр новак
Экономика, Россия, Александр Новак
Новак: Россия сохраняет роль ключевого участника мирового энергорынка

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкАлександр Новак
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Александр Новак. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Россия сохраняет роль одного из ключевых участников мирового энергорынка, выполняя все обязательства перед покупателями в стране и за рубежом, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Наша страна полностью обеспечивает внутренний рынок энергоресурсами, выполняет экспортные обязательства, развивает собственные технологии. Это позволяет сохранять роль одного из ключевых участников мирового энергетического рынка", - написал он в авторской статье для журнала "Энергетическая политика".
Нефтеперерабатывающий завод - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Новак оценил долю России в мировом производстве нефтехимии
Вчера, 15:14
Новак также отметил, что долгосрочные перспективы развития российского ТЭК обозначены в утвержденной правительством в 2025 году Энергетической стратегии Российской Федерации до 2050 года.
Согласно документу, Россия продолжит укреплять энергетический суверенитет, не только увеличит направления поставок энергетических ресурсов, но и расширит линейку экспортных технологий и готовых производственных решений, что обеспечит одну из лидирующих позиций на энергетическом ландшафте нового многополярного мира.
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Новак оценил роль атомной и гидроэнергетики в мировом энергобалансе
Вчера, 15:02
 
