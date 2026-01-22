Рейтинг@Mail.ru
Новак рассказал о росте поставок российского газа в дружественные страны - РИА Новости, 22.01.2026
15:13 22.01.2026
Новак рассказал о росте поставок российского газа в дружественные страны
Доля поставок российского газа в дружественные страны в 2025 году выросла почти до 70%, в том числе по сжиженному природному газу (СПГ) доля таких поставок...
Новак рассказал о росте поставок российского газа в дружественные страны

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Доля поставок российского газа в дружественные страны в 2025 году выросла почти до 70%, в том числе по сжиженному природному газу (СПГ) доля таких поставок достигла около 25%, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Продолжается планомерная диверсификация поставок на Восток. В прошлом году доля поставок газа в дружественные страны приблизилась к 70%, в том числе по СПГ – около 25%", - написал Новак в авторской статье для журнала "Энергетическая политика".
