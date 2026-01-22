Рейтинг@Mail.ru
Новак рассказал об устойчивости российской угольной промышленности - РИА Новости, 22.01.2026
15:09 22.01.2026
Новак рассказал об устойчивости российской угольной промышленности
Новак рассказал об устойчивости российской угольной промышленности
Угольная промышленность России демонстрирует устойчивость, несмотря на неблагоприятную ценовую конъюнктуру на мировых рынках, написал вице-премьер РФ Александр... РИА Новости, 22.01.2026
экономика
россия
александр новак
россия
2026
Новости
экономика, россия, александр новак
Экономика, Россия, Александр Новак
Новак рассказал об устойчивости российской угольной промышленности

Новак: угольная промышленность РФ устойчива, несмотря на ценовую конъюнктуру

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Угольная промышленность России демонстрирует устойчивость, несмотря на неблагоприятную ценовую конъюнктуру на мировых рынках, написал вице-премьер РФ Александр Новак в авторской статье для журнала "Энергетическая политика".
"Несмотря на ряд трудностей, которые, прежде всего, связаны с неблагоприятной ценовой конъюнктурой на мировых рынках, угольная промышленность России демонстрирует устойчивость", - отметил Новак.
