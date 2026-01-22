https://ria.ru/20260122/novak-2069599973.html
Новак рассказал о поставках нефти в дружественные страны в 2025 году
Новак рассказал о поставках нефти в дружественные страны в 2025 году - РИА Новости, 22.01.2026
Новак рассказал о поставках нефти в дружественные страны в 2025 году
Доля поставок нефти РФ в дружественные страны в 2025 году превысила 90%, причем около 80% пришлось на Азию, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 22.01.2026
Новак рассказал о поставках нефти в дружественные страны в 2025 году
Новак: доля поставок нефти из РФ в дружественные страны в 2025 г превысила 90%