https://ria.ru/20260122/nlo-2069459078.html
На базе ВМС США, возможно, хранится НЛО, пишут СМИ
На базе ВМС США, возможно, хранится НЛО, пишут СМИ - РИА Новости, 22.01.2026
На базе ВМС США, возможно, хранится НЛО, пишут СМИ
На военно-морской авиабазе Патаксент-Ривер в США, предположительно, хранится летательный аппарат неизвестного происхождения, пишет газета Daily Mail со ссылкой... РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T02:16:00+03:00
2026-01-22T02:16:00+03:00
2026-01-22T02:16:00+03:00
в мире
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/08/1740473367_195:0:1347:648_1920x0_80_0_0_dccdb1ef0f6e053a5c1c310e8f217b9e.jpg
https://ria.ru/20251124/nlo-2057214995.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/08/1740473367_339:0:1203:648_1920x0_80_0_0_54089a915c3ef8e8889c2cb6bfe458a8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша
На базе ВМС США, возможно, хранится НЛО, пишут СМИ
Daily Mail: на авиабазе Патаксент-Ривер в США хранится НЛО