На базе ВМС США, возможно, хранится НЛО, пишут СМИ - РИА Новости, 22.01.2026
02:16 22.01.2026
На базе ВМС США, возможно, хранится НЛО, пишут СМИ
На базе ВМС США, возможно, хранится НЛО, пишут СМИ - РИА Новости, 22.01.2026
На базе ВМС США, возможно, хранится НЛО, пишут СМИ
На военно-морской авиабазе Патаксент-Ривер в США, предположительно, хранится летательный аппарат неизвестного происхождения, пишет газета Daily Mail со ссылкой... РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T02:16:00+03:00
2026-01-22T02:16:00+03:00
2026
в мире, сша
В мире, США
На базе ВМС США, возможно, хранится НЛО, пишут СМИ

Daily Mail: на авиабазе Патаксент-Ривер в США хранится НЛО

© AP PhotoНеопознанный летающий объект в небе над Салемом, Орегон
Неопознанный летающий объект в небе над Салемом, Орегон - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© AP Photo
Неопознанный летающий объект в небе над Салемом, Орегон. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. На военно-морской авиабазе Патаксент-Ривер в США, предположительно, хранится летательный аппарат неизвестного происхождения, пишет газета Daily Mail со ссылкой на Liberation Times.
"Предположительно, таинственный НЛО хранится на малоизвестной базе ВМС США... На военно-морской авиабазе Патаксент-Ривер... тайно хранился... "транспорт неизвестного происхождения", возможно, с 1950-х годов", - говорится в публикации.
Как отмечается, за базой пытаются следить якобы китайские дроны и НЛО.
Притягивающий луч - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Кто "квакал" в океане? Неожиданная "встреча НЛО" с ВМФ Советского Союза
24 ноября 2025, 18:17
 
