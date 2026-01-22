https://ria.ru/20260122/nizhnekamsk-2069604457.html
Частная охранная организация "Империя", которая отвечала за охрану нижнекамского лицея, где ученик с ножом напал на уборщицу, была оштрафована в 2025 году за... РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T15:19:00+03:00
происшествия
нижнекамск
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
следственный комитет россии (ск рф)
нижнекамск
Происшествия, Нижнекамск, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Следственный комитет России (СК РФ)
Фирму, охранявшую лицей, где ученик напал на уборщицу, штрафовали
РИА Новости: охранявшую лицей в Нижнекамске фирму штрафовали в 2025 г
ПЕРМЬ, 22 янв - РИА Новости. Частная охранная организация "Империя", которая отвечала за охрану нижнекамского лицея, где ученик с ножом напал на уборщицу, была оштрафована в 2025 году за нарушения в работе, следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно документам, охранная фирма "Империя" получила лицензию в январе 2018 года сроком на 10 лет. При проверке в конце 2024 года центр лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии
Башкирии обнаружил, что один из охранников фирмы работал, не пройдя проверку "на пригодность к действиям в условиях применения огнестрельного оружия и спецсредств".
Аналогичные нарушения, как следует из изученных документов, выявлены у сотрудников "Империи" в филиале университета юстиции, театре юного зрителя в Нижнекамске
, комплекса по стендовой стрельбе в селе Введенская Слобода. Кроме того, в зеленодольском кожно-венерологическом диспансере сотрудник охранной фирмы оказывал услуги, не имея статуса частного охранника.
В зеленодольском предприятии тепловых сетей работник ЧОПа находился в форме, по которой нельзя определить принадлежность к "Империи". Также, как показала проверка, на нескольких объектах в городе Тетюши, за которые отвечало охранное предприятие, на въездных воротах отсутствовала информация о правилах внутреннего и пропускного режимов.
Охранную организацию "Империя" за нарушения оштрафовали в 2025 году на четыре тысячи рублей, говорится в документах.
По информации МВД по Татарстану, в 8.56 четверга поступило сообщение о том, что в лицее в Нижнекамске ученик нанес резаные раны одной из работниц. Нападавшим оказался 13-летний ученик этой школы, его задержали. В СК
сообщили, что он сам получил травмы, стреляя из сигнального устройства. Подростка госпитализировали, рассказали в минздраве. Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство и халатности.