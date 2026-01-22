Фирму, охранявшую лицей, где ученик напал на уборщицу, штрафовали

ПЕРМЬ, 22 янв - РИА Новости. Частная охранная организация "Империя", которая отвечала за охрану нижнекамского лицея, где ученик с ножом напал на уборщицу, была оштрафована в 2025 году за нарушения в работе, следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Согласно документам, охранная фирма "Империя" получила лицензию в январе 2018 года сроком на 10 лет. При проверке в конце 2024 года центр лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии Башкирии обнаружил, что один из охранников фирмы работал, не пройдя проверку "на пригодность к действиям в условиях применения огнестрельного оружия и спецсредств".

Аналогичные нарушения, как следует из изученных документов, выявлены у сотрудников "Империи" в филиале университета юстиции, театре юного зрителя в Нижнекамске , комплекса по стендовой стрельбе в селе Введенская Слобода. Кроме того, в зеленодольском кожно-венерологическом диспансере сотрудник охранной фирмы оказывал услуги, не имея статуса частного охранника.

В зеленодольском предприятии тепловых сетей работник ЧОПа находился в форме, по которой нельзя определить принадлежность к "Империи". Также, как показала проверка, на нескольких объектах в городе Тетюши, за которые отвечало охранное предприятие, на въездных воротах отсутствовала информация о правилах внутреннего и пропускного режимов.

Охранную организацию "Империя" за нарушения оштрафовали в 2025 году на четыре тысячи рублей, говорится в документах.