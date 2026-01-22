Рейтинг@Mail.ru
Для учеников лицея в Нижнекамске организовали поддержку после нападения
14:30 22.01.2026 (обновлено: 15:03 22.01.2026)
Для учеников лицея в Нижнекамске организовали поддержку после нападения
Для учеников лицея в Нижнекамске организовали поддержку после нападения - РИА Новости, 22.01.2026
Для учеников лицея в Нижнекамске организовали поддержку после нападения
Психологическая поддержка организована для учеников и педагогов лицея в Нижнекамске, где подросток напал на уборщицу, сообщили РИА Новости в администрации... РИА Новости, 22.01.2026
происшествия, нижнекамск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Нижнекамск, Следственный комитет России (СК РФ)
Для учеников лицея в Нижнекамске организовали поддержку после нападения

Для учеников лицея в Нижнекамске, где напали на уборщицу, организовали поддержку

Лицей №37 в Нижнекамске. 22 января 2026
Лицей №37 в Нижнекамске. 22 января 2026 - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© РИА Новости / Сергей Маканов
Перейти в медиабанк
Лицей №37 в Нижнекамске. 22 января 2026
КАЗАНЬ, 22 янв – РИА Новости. Психологическая поддержка организована для учеников и педагогов лицея в Нижнекамске, где подросток напал на уборщицу, сообщили РИА Новости в администрации города.
"Для педагогов, учащихся и их родителей организована психологическая поддержка. Также для всех, кто чувствует в этом необходимость, работают телефоны горячей линии", - говорится в сообщении.
По информации МВД по Татарстану, в 8.56 четверга поступило сообщение о том, что в лицее в Нижнекамске ученик нанес резаные раны одной из работниц. Нападавшим оказался 13-летний ученик этой школы, его задержали. В СК сообщили, что он сам получил травмы, стреляя из сигнального устройства. Подростка госпитализировали, рассказали в минздраве.
Как уточнил мэр города Радмир Беляев, ученик 7 класса лицея №37 напал с ножом и порезал руку уборщицы, ее жизни ничто не угрожает. Все ученики эвакуированы, никто из них не пострадал.
Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство и халатности.
Место происшествия, где подросток напал с ножом на уборщицу в Нижнекамске - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Работник лицея в Нижнекамске рассказал о подростке, напавшем на уборщицу
ПроисшествияНижнекамскСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
