Для учеников лицея в Нижнекамске организовали поддержку после нападения

КАЗАНЬ, 22 янв – РИА Новости. Психологическая поддержка организована для учеников и педагогов лицея в Нижнекамске, где подросток напал на уборщицу, сообщили РИА Новости в администрации города.

"Для педагогов, учащихся и их родителей организована психологическая поддержка. Также для всех, кто чувствует в этом необходимость, работают телефоны горячей линии", - говорится в сообщении.

По информации МВД по Татарстану, в 8.56 четверга поступило сообщение о том, что в лицее в Нижнекамске ученик нанес резаные раны одной из работниц. Нападавшим оказался 13-летний ученик этой школы, его задержали. В СК сообщили, что он сам получил травмы, стреляя из сигнального устройства. Подростка госпитализировали, рассказали в минздраве.

Как уточнил мэр города Радмир Беляев, ученик 7 класса лицея №37 напал с ножом и порезал руку уборщицы, ее жизни ничто не угрожает. Все ученики эвакуированы, никто из них не пострадал.