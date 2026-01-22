https://ria.ru/20260122/nizhnekamsk-2069585362.html
Для учеников лицея в Нижнекамске организовали поддержку после нападения
Для учеников лицея в Нижнекамске организовали поддержку после нападения - РИА Новости, 22.01.2026
Для учеников лицея в Нижнекамске организовали поддержку после нападения
Психологическая поддержка организована для учеников и педагогов лицея в Нижнекамске, где подросток напал на уборщицу, сообщили РИА Новости в администрации... РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T14:30:00+03:00
2026-01-22T14:30:00+03:00
2026-01-22T15:03:00+03:00
происшествия
нижнекамск
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069597978_0:246:3152:2019_1920x0_80_0_0_f5920d49afd9323c971faa3cec09bdbb.jpg
https://ria.ru/20260122/nizhnekamsk-2069546736.html
нижнекамск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069597978_222:0:2951:2047_1920x0_80_0_0_b6816ce41d6054e9dcdea35d2f56fbb1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нижнекамск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Нижнекамск, Следственный комитет России (СК РФ)
Для учеников лицея в Нижнекамске организовали поддержку после нападения
Для учеников лицея в Нижнекамске, где напали на уборщицу, организовали поддержку
КАЗАНЬ, 22 янв – РИА Новости. Психологическая поддержка организована для учеников и педагогов лицея в Нижнекамске, где подросток напал на уборщицу, сообщили РИА Новости в администрации города.
"Для педагогов, учащихся и их родителей организована психологическая поддержка. Также для всех, кто чувствует в этом необходимость, работают телефоны горячей линии", - говорится в сообщении.
По информации МВД по Татарстану, в 8.56 четверга поступило сообщение о том, что в лицее в Нижнекамске
ученик нанес резаные раны одной из работниц. Нападавшим оказался 13-летний ученик этой школы, его задержали. В СК
сообщили, что он сам получил травмы, стреляя из сигнального устройства. Подростка госпитализировали, рассказали в минздраве.
Как уточнил мэр города Радмир Беляев, ученик 7 класса лицея №37 напал с ножом и порезал руку уборщицы, ее жизни ничто не угрожает. Все ученики эвакуированы, никто из них не пострадал.
Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство и халатности.