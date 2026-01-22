На месте происшествия в Нижнекамске, где подросток пришел с ножом в лицей и ранил уборщицу

Лицей в Нижнекамске, где ученик напал на уборщицу, охраняла "Империя"

САМАРА, 22 янв - РИА Новости. Лицей в Нижнекамске, где ученик напал на уборщицу, охраняла организация "Империя", следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.

В материалах указано, что в декабре 2025 года был объявлен аукцион на оказание услуг частной охраны для нужд муниципальных бюджетных образовательных учреждений Нижнекамска . В числе заказчиков, которые планировали заключить контракт, был указан и лицей №37. В результате поставщиком стала частная охранная организация "Империя", которая была единственным участником аукциона.

Лицей №37 заключил контракт с "Империей" на сумму более 1,4 миллиона рублей. В условиях указано, что организация должна охранять имущество, а также обеспечивать пропускной режим на объектах, в отношении которых установлены обязательные для выполнения требования к антитеррористической защищенности. Сроки исполнения контракта - с 12 января по конец 2026 года.

По информации МВД по Татарстану, в 8.56 четверга поступило сообщение о том, что в лицее в Нижнекамске ученик нанес резаные раны одной из работниц. Нападавшим оказался 13-летний ученик этой школы, его задержали. В СК сообщили, что он сам получил травмы, стреляя из сигнального устройства. Подростка госпитализировали, рассказали в минздраве.

Как уточнил мэр города Радмир Беляев, ученик 7 класса лицея №37 напал с ножом и порезал руку уборщицы, ее жизни ничто не угрожает. Все ученики эвакуированы, никто из них не пострадал.