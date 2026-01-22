https://ria.ru/20260122/nizhnekamsk-2069550904.html
Лицей в Нижнекамске, где ученик напал на уборщицу, охраняла "Империя"
Лицей в Нижнекамске, где ученик напал на уборщицу, охраняла "Империя" - РИА Новости, 22.01.2026
Лицей в Нижнекамске, где ученик напал на уборщицу, охраняла "Империя"
Лицей в Нижнекамске, где ученик напал на уборщицу, охраняла организация "Империя", следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости. РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T13:01:00+03:00
2026-01-22T13:01:00+03:00
2026-01-22T13:01:00+03:00
происшествия
нижнекамск
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069499628_0:381:960:921_1920x0_80_0_0_289c8b975cf5763a9d7b5a6dcf1029e4.jpg
https://ria.ru/20260122/podrostok-2069529301.html
https://ria.ru/20260122/nizhnekamsk-2069546736.html
нижнекамск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069499628_0:461:960:1181_1920x0_80_0_0_50e84b91b6e48fa69dbf0cfd0bd04837.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нижнекамск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Нижнекамск, Следственный комитет России (СК РФ)
Лицей в Нижнекамске, где ученик напал на уборщицу, охраняла "Империя"
РИА Новости: лицей в Нижнекамске, где напали на уборщицу, охраняла "Империя"
САМАРА, 22 янв - РИА Новости. Лицей в Нижнекамске, где ученик напал на уборщицу, охраняла организация "Империя", следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В материалах указано, что в декабре 2025 года был объявлен аукцион на оказание услуг частной охраны для нужд муниципальных бюджетных образовательных учреждений Нижнекамска
. В числе заказчиков, которые планировали заключить контракт, был указан и лицей №37. В результате поставщиком стала частная охранная организация "Империя", которая была единственным участником аукциона.
Лицей №37 заключил контракт с "Империей" на сумму более 1,4 миллиона рублей. В условиях указано, что организация должна охранять имущество, а также обеспечивать пропускной режим на объектах, в отношении которых установлены обязательные для выполнения требования к антитеррористической защищенности. Сроки исполнения контракта - с 12 января по конец 2026 года.
По информации МВД по Татарстану, в 8.56 четверга поступило сообщение о том, что в лицее в Нижнекамске ученик нанес резаные раны одной из работниц. Нападавшим оказался 13-летний ученик этой школы, его задержали. В СК
сообщили, что он сам получил травмы, стреляя из сигнального устройства. Подростка госпитализировали, рассказали в минздраве.
Как уточнил мэр города Радмир Беляев, ученик 7 класса лицея №37 напал с ножом и порезал руку уборщицы, ее жизни ничто не угрожает. Все ученики эвакуированы, никто из них не пострадал.
Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство и халатности.