Работник лицея в Нижнекамске рассказал о подростке, напавшем на уборщицу - 22.01.2026
12:53 22.01.2026
Работник лицея в Нижнекамске рассказал о подростке, напавшем на уборщицу
Работник лицея в Нижнекамске рассказал о подростке, напавшем на уборщицу
происшествия, нижнекамск
Происшествия, Нижнекамск
Работник лицея в Нижнекамске рассказал о подростке, напавшем на уборщицу

© Фото : соцсетиМесто происшествия, где подросток напал с ножом на уборщицу в Нижнекамске
Место происшествия, где подросток напал с ножом на уборщицу в Нижнекамске
ВОЛГОГРАД, 22 янв – РИА Новости. Напавший на уборщицу в Нижнекамске ученик не состоял ни на одном из учетов, сообщил РИА Новости сотрудник школы.
"Не стоял ни на одном виде учетов. В драках участвовал", - сказал собеседник.
Как уточнила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Светлана Захарова, "по предварительным данным, семья и ребенок на учете не состояли".
Мэр Нижнекамска сообщал, что семиклассник напал с ножом на уборщицу в лицее №37, он задержан. По версии следствия, 22 января в Нижнекамске у 13-летнего подростка произошел конфликт в школе с технической работницей. Он нанес ей ножевые ранения, а также произвел выстрел из сигнального устройства, в результате чего сам получил травмы. Женщине оказана необходимая медицинская помощь, подросток доставлен в больницу. Возбуждено дело о покушении на убийство и халатности.
В Нижнекамске проверят лицей, где подросток напал на уборщицу
