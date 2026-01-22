Рейтинг@Mail.ru
Мэр Нижнекамска рассказал о состоянии уборщицы, которую ранил ножом ученик - РИА Новости, 22.01.2026
10:57 22.01.2026
Мэр Нижнекамска рассказал о состоянии уборщицы, которую ранил ножом ученик
Жизни раненой уборщицы в школе Нижнекамска ничто не угрожает, сообщил мэр Нижнекамска Радмир Беляев. РИА Новости, 22.01.2026
происшествия
нижнекамск
https://ria.ru/20260122/nizhnekamsk-2069509858.html
нижнекамск
происшествия, нижнекамск
Происшествия, Нижнекамск
© Фото : соцсетиМесто происшествия, где подросток напал с ножом на уборщицу в Нижнекамске
Место происшествия, где подросток напал с ножом на уборщицу в Нижнекамске - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© Фото : соцсети
Место происшествия, где подросток напал с ножом на уборщицу в Нижнекамске
КАЗАНЬ, 22 янв - РИА Новости. Жизни раненой уборщицы в школе Нижнекамска ничто не угрожает, сообщил мэр Нижнекамска Радмир Беляев.
По информации МВД по Татарстану, в 08.56 четверга поступило сообщение о том, что в одном из лицеев Нижнекамска ученик нанес резаные раны одной из работниц учреждения. Нападавшим оказался 13-летний ученик этой школы. Он был задержан.
«
"Ее жизни ничего не угрожает, оказывается вся необходимая помощь", - сказал Беляев журналистам.
Место происшествия, где подросток напал с ножом на уборщицу в Нижнекамске - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Мэр Нижнекамска рассказал подробности нападения школьника на уборщицу
ПроисшествияНижнекамск
 
 
