https://ria.ru/20260122/nizhnekamsk-2069509992.html
В Нижнекамске эвакуировали всех учеников школы после нападения подростка
В Нижнекамске эвакуировали всех учеников школы после нападения подростка - РИА Новости, 22.01.2026
В Нижнекамске эвакуировали всех учеников школы после нападения подростка
Все ученики школы №37 в Нижнекамске, где подросток напал на уборщицу, эвакуированы, никто из них не пострадал, сообщил мэр Нижнекамска Радмир Беляев. РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T10:52:00+03:00
2026-01-22T10:52:00+03:00
2026-01-22T10:52:00+03:00
происшествия
нижнекамск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069499628_0:381:960:921_1920x0_80_0_0_289c8b975cf5763a9d7b5a6dcf1029e4.jpg
https://ria.ru/20260122/nizhnekamsk-2069509858.html
нижнекамск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069499628_0:461:960:1181_1920x0_80_0_0_50e84b91b6e48fa69dbf0cfd0bd04837.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нижнекамск
В Нижнекамске эвакуировали всех учеников школы после нападения подростка
Всех учеников школы в Нижнекамске эвакуировали после нападения подростка с ножом