Мэр Нижнекамска рассказал подробности нападения школьника на уборщицу
Ученик, напавший на уборщицу в школе Нижнекамска, взорвал три петарды, после чего сделал нападение и спрятался, сообщил мэр города Радмир Беляев. РИА Новости, 22.01.2026
В Нижнекамске школьник перед нападением с ножом на уборщицу взорвал три петарды