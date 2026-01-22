Рейтинг@Mail.ru
10:51 22.01.2026
Мэр Нижнекамска рассказал подробности нападения школьника на уборщицу
Ученик, напавший на уборщицу в школе Нижнекамска, взорвал три петарды, после чего сделал нападение и спрятался, сообщил мэр города Радмир Беляев. РИА Новости, 22.01.2026
2026
Новости
происшествия, нижнекамск
Происшествия, Нижнекамск
Место происшествия, где подросток напал с ножом на уборщицу в Нижнекамске
Место происшествия, где подросток напал с ножом на уборщицу в Нижнекамске
ВОЛГОГРАД 22 янв - РИА Новости. Ученик, напавший на уборщицу в школе Нижнекамска, взорвал три петарды, после чего сделал нападение и спрятался, сообщил мэр города Радмир Беляев.
В четверг Беляев сообщал, что семиклассник напал с ножом на уборщицу школы в Нижнекамске, он задержан.
"По предварительной информации, он взорвал три петарды, после чего сделал нападение на уборщицу и спрятался", - сообщил Беляев в своем Telegram-канале.
ПроисшествияНижнекамск
 
 
