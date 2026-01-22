Рейтинг@Mail.ru
В Нижнекамске возбудили дело после нападения подростка в школе - РИА Новости, 22.01.2026
10:44 22.01.2026 (обновлено: 10:48 22.01.2026)
В Нижнекамске возбудили дело после нападения подростка в школе
В Нижнекамске возбудили дело после нападения подростка в школе
В Нижнекамске возбудили дело после нападения подростка в школе

Дело о покушении на убийство завели после нападения в школе Нижнекамска

© Фото : соцсетиМесто происшествия, где подросток напал с ножом на уборщицу в Нижнекамске
Место происшествия, где подросток напал с ножом на уборщицу в Нижнекамске - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© Фото : соцсети
Место происшествия, где подросток напал с ножом на уборщицу в Нижнекамске
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Уголовное дело о покушении на убийство и халатности возбуждено в Нижнекамске, где подросток нанес ножевые ранения уборщице и выстрелил из сигнального устройства, сообщили РИА Новости в СК России.
По версии следствия, 22 января в Нижнекамске у 13-летнего подростка произошел конфликт в школе с технической работницей, после чего он нанес ей ножевые ранения, а также произвел выстрел из сигнального устройства, в результате также получил телесные повреждения. В настоящее время женщине оказана необходимая медицинская помощь, подросток доставлен в больницу.
"По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство), части 1 статьи 293 УК РФ (халатность). В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.
