Решение о помиловании Нетаньяху примут по закону, заявил президент Израиля

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 янв - РИА Новости. Президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что решение о помиловании премьера Биньямина Нетаньяху, в отношении которого в суде рассматриваются несколько дел, будет приниматься строго в соответствии с законом и процедурами, установленными правовой системой, а также по совести.

Герцог при этом отметил, что считает необходимым урегулировать судебные дела в отношении премьера "мирным путем", так как весь этот судебный процесс негативно сказывается на обществе.

"Согласно нашим законам и правилам, любой подобное прошение (о помиловании - ред.) должно пройти определенную процедуру. И сейчас запрос должен пройти процедуру сбора различных заключений соответствующими службами министерства юстиции. Я не могу нарушать это, потому что, конечно, я должен действовать в соответствии с правилами ... в конечном итоге я буду действовать и принимать решения самостоятельно, в соответствии с правилами, законом и моей совестью. И это всё, что я могу сказать на данный момент", - заявил Герцог на полях Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе

В ноябре офис президента Израиля сообщил, что Нетаньяху подал официальное прошение о помиловании на фоне продолжающихся судебных разбирательств против него. Речь идет об исключительном прошении, так как оно было подано до того, как суд огласил какое-либо решение по делам против премьера. Израильский политический источник пояснил РИА Новости, что в некоторых случаях у президента страны есть полномочия помиловать гражданина без признания им вины. Прошение о помиловании было подано после того, как офис Герцога получил письмо от Дональда Трампа с призывом добиться прекращения уголовных разбирательств в отношении Нетаньяху.

Позднее Нетаньяху объяснил свое решение подать прошение о президентском помиловании тем, что окончание судебных разбирательств отвечает национальным интересам страны и предотвратит дальнейший раскол в обществе. Премьер при этом подчеркнул, что хотел бы довести судебный процесс до конца и добиться полного оправдания, так как он не считает себя виновным в рамках этих разбирательств.

В декабре 2024 года в окружном суде Тель-Авива начались слушания по давним делам против израильского премьера. В отношении Нетаньяху расследуются несколько уголовных дел. Самые серьезные обвинения в получении взятки выдвинуты по так называемому "делу 4000" о лоббировании интересов крупнейшей в стране телекоммуникационной группы "Безек" в обмен на позитивное отношение к Нетаньяху на подконтрольном компании популярном новостном интернет-ресурсе Walla.

Обвинения в мошенничестве и обмане общественного доверия выдвинуты против Нетаньяху по делам "2000" и "1000". "Дело 1000" касается подозрений в получении Нетаньяху дорогостоящих подарков – эксклюзивных сигар и шампанского – от голливудского продюсера Арнона Мильчина, суммарную стоимость которых следствие оценило почти в 300 тысяч долларов. Следователи полагают, что в обмен на подарки Нетаньяху лоббировал личные и деловые интересы олигарха.