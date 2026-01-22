В Нидерландах четырем младенцам стало плохо после употребления смеси Nestle

ГААГА, 22 янв - РИА Новости. Четыре случая заболевания среди младенцев зафиксированы в Нидерландах после употребления детской смеси швейцарской компании Nestle, передает RTL Nieuws со ссылкой на данные, полученные от компании.
"В Нидерландах зафиксировано четыре случая заболевания младенцев после употребления детской смеси Nestlе", - сообщил телеканал со ссылкой на компанию.
У младенцев после приема смеси наблюдались такие симптомы как диарея и рвота. При этом в Nestlе утверждают, что прямой связи между заболеванием и молочной смесью доказано не было.
Потребительская организация Foodwatch сообщила о десятках жалоб от родителей из разных стран Европы, также касающихся заболевших детей. Один из таких случаев - семья из Нидерландов: по словам отца, его почти шестимесячный сын заболел вскоре после перехода на новую смесь Little Steps от Nestle. Врачи предположили, что малыш заразился бактерией Bacillus cereus, способной вызывать пищевое отравление. Именно эта бактерия стала причиной глобального отзыва продукции Nestle.
Роспотребнадзор сообщил 6 января о введении временного запрета на ввоз в Россию ряда детских сухих смесей Nestle из-за возможного наличия цереулида.
