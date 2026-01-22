В Нидерландах четырем младенцам стало плохо после употребления смеси Nestle

ГААГА, 22 янв - РИА Новости. Четыре случая заболевания среди младенцев зафиксированы в Нидерландах после употребления детской смеси швейцарской компании Nestle, передает RTL Nieuws со ссылкой на данные, полученные от компании.

У младенцев после приема смеси наблюдались такие симптомы как диарея и рвота. При этом в Nestlе утверждают, что прямой связи между заболеванием и молочной смесью доказано не было.