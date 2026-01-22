Рейтинг@Mail.ru
В Нидерландах четырем младенцам стало плохо после употребления смеси Nestle - РИА Новости, 22.01.2026
19:57 22.01.2026
https://ria.ru/20260122/nestle-2069690690.html
В Нидерландах четырем младенцам стало плохо после употребления смеси Nestle
Четыре случая заболевания среди младенцев зафиксированы в Нидерландах после употребления детской смеси швейцарской компании Nestle, передает RTL Nieuws со... РИА Новости, 22.01.2026
Нидерланды, Европа, Nestle S.A., Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Происшествия
В Нидерландах четырем младенцам стало плохо после употребления смеси Nestle

© AP Photo / KEYSTONE/Laurent GillieronЛоготип компании Nestle
Логотип компании Nestle - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© AP Photo / KEYSTONE/Laurent Gillieron
Логотип компании Nestle. Архивное фото
ГААГА, 22 янв - РИА Новости. Четыре случая заболевания среди младенцев зафиксированы в Нидерландах после употребления детской смеси швейцарской компании Nestle, передает RTL Nieuws со ссылкой на данные, полученные от компании.
Нидерландах зафиксировано четыре случая заболевания младенцев после употребления детской смеси Nestlе", - сообщил телеканал со ссылкой на компанию.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
В Ставропольском крае семья отравилась угарным газом
Вчера, 19:50
У младенцев после приема смеси наблюдались такие симптомы как диарея и рвота. При этом в Nestlе утверждают, что прямой связи между заболеванием и молочной смесью доказано не было.
Потребительская организация Foodwatch сообщила о десятках жалоб от родителей из разных стран Европы, также касающихся заболевших детей. Один из таких случаев - семья из Нидерландов: по словам отца, его почти шестимесячный сын заболел вскоре после перехода на новую смесь Little Steps от Nestle. Врачи предположили, что малыш заразился бактерией Bacillus cereus, способной вызывать пищевое отравление. Именно эта бактерия стала причиной глобального отзыва продукции Nestle.
Роспотребнадзор сообщил 6 января о введении временного запрета на ввоз в Россию ряда детских сухих смесей Nestle из-за возможного наличия цереулида.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
В кафе аквапарка в Екатеринбурге отравились пять детей
20 января, 09:28
 
