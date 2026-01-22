Новак оценил долю России в мировом производстве нефтехимии

«

"Развивается сектор нефтехимии. Суммарная мощность пиролизных комплексов выросла в 1,9 раза за 6 лет, позволив увеличить долю России в мировой нефтехимии с 1,8% до 2,5%. Производство крупнотоннажных полимеров увеличилось в 1,4 раза (до 7,5 миллиона тонн), а доля импорта в потреблении снизилась с 23% до 17%", - написал Новак в авторской статье для журнала "Энергетическая политика".