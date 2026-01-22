Новак оценил долю России в мировом производстве нефтехимии

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Доля России в мировом производстве нефтехимии выросла с 1,8% до 2,5% за последние шесть лет, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Развивается сектор нефтехимии. Суммарная мощность пиролизных комплексов выросла в 1,9 раза за 6 лет, позволив увеличить долю России в мировой нефтехимии с 1,8% до 2,5%. Производство крупнотоннажных полимеров увеличилось в 1,4 раза (до 7,5 миллиона тонн), а доля импорта в потреблении снизилась с 23% до 17%", - написал Новак в авторской статье для журнала "Энергетическая политика".
Он отметил, что в прошлом году в России были запущены новые пиролизы на "Нижнекамскнефтехиме" мощностью 600 тысяч тонн по этилену и на "Иркутском заводе полимеров" мощностью 660 тысяч тонн по этилену. Общий объем инвестиций в нефтегазохимию к 2030 году составит 3-4 триллиона рублей, добавил Новак.
"Ожидается ввод ряда нефтехимических комплексов мирового уровня, нацеленных на глубокую переработку углеводородного сырья с производством крупнотоннажных полимеров, которое в случае реализации заявленных инвестиционных проектов к 2035 году составит свыше 14 миллионов тонн", - подчеркнул вице-премьер.