Трамп разрешил продавать венесуэльскую нефть Китаю, но не по ценам Мадуро
22:29 22.01.2026
Трамп разрешил продавать венесуэльскую нефть Китаю, но не по ценам Мадуро
Трамп разрешил продавать венесуэльскую нефть Китаю, но не по ценам Мадуро
2026-01-22T22:29:00+03:00
2026-01-22T22:29:00+03:00
в мире
сша
китай
венесуэла
дональд трамп
николас мадуро
скотт бессент
сша
китай
венесуэла
в мире, сша, китай, венесуэла, дональд трамп, николас мадуро, скотт бессент
В мире, США, Китай, Венесуэла, Дональд Трамп, Николас Мадуро, Скотт Бессент
Трамп разрешил продавать венесуэльскую нефть Китаю, но не по ценам Мадуро

Reuters: Трамп разрешил продавать венесуэльскую нефть КНР, но не по ценам Мадуро

ВАШИНГТОН, 22 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп разрешает продажу венесуэльской нефти Китаю, но не по "заниженным" ценам, которые устанавливало правительство президента Николаса Мадуро, сообщает Рейтер со ссылкой на чиновника американской администрации.
Трамп обещал, что переданная Каракасом нефть будет продаваться США по рыночным ценам.
Нефтяной комплекс в районе реки Ориноко в Венесуэле - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
В США ответили на вопрос о гарантиях нефтяным компаниям в Венесуэле
Вчера, 16:19
"Благодаря решительной и успешной правоохранительной операции президента Трампа народ Венесуэлы получит от Китая и других стран справедливую, а не коррумпированную заниженную цену за свою нефть", - сказал чиновник, пожелавший остаться анонимным.
Ранее глава минфина США Скотт Бессент заявил, что Китай лишился доступа к нефти из Венесуэлы, но продолжает покупать нефть у России и Ирана. При этом глава минэнерго Крис Райт утверждал, что Вашингтон готов продавать венесуэльскую нефть по 45 долларов за баррель.
Трамп заявил ранее, что временные власти Венесуэлы отдадут США 30-50 миллионов баррелей нефти, и пообещал, что переданная Каракасом нефть будет продана по рыночным ценам, а деньги пойдут во благо народов Венесуэлы и США.
Нефтеперерабатывающий завод - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Новак оценил долю России в мировом производстве нефтехимии
Вчера, 15:14
 
