15:11 22.01.2026
Новак спрогнозировал рост мирового потребления нефти к 2050 году
Новак спрогнозировал рост мирового потребления нефти к 2050 году
экономика, европа, россия, александр новак, нефть
Экономика, Европа, Россия, Александр Новак, Нефть
Новак спрогнозировал рост мирового потребления нефти к 2050 году

Новак: мировое потребление нефти к 2050 году вырастет на 15-20%

© AP Photo / Hasan JamaliДобыча нефти
Добыча нефти. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Мировое потребление нефти вырастет к 2050 году на 15-20 миллионов баррелей в сутки, несмотря на снижение показателя в Европе из-за "зеленой" повестки, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Несмотря на то, что в Европе под влиянием "зеленой" повестки прогнозируется снижение потребления нефти - с нынешних 14 миллионов баррелей в сутки до 10 миллионов баррелей к 2050 году, рост мирового потребления нефти к этому же сроку может составить до 15-20 миллионов баррелей в сутки", - написал Новак в авторской статье для журнала "Энергетическая политика".
Новак оценил рост мирового спроса на нефть в 2025 году
Вчера, 15:07
 
