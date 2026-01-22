https://ria.ru/20260122/neft-2069600694.html
Дефицит инвестиций в мировую нефтяную отрасль сохраняется, заявил Новак
Дефицит инвестиций в мировую нефтяную отрасль сохраняется, заявил Новак - РИА Новости, 22.01.2026
Дефицит инвестиций в мировую нефтяную отрасль сохраняется, заявил Новак
Дефицит инвестиций в мировую нефтяную отрасль сохраняется, в 2025 году они предварительно составили порядка 420 миллиардов долларов, что на треть меньше, чем 10 РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T15:11:00+03:00
2026-01-22T15:11:00+03:00
2026-01-22T15:12:00+03:00
экономика
россия
александр новак
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0f/2048346489_0:0:1458:821_1920x0_80_0_0_9b4a61c550235b1eb18e193a99855e84.jpg
https://ria.ru/20260122/neft-2069599424.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0f/2048346489_130:0:1458:996_1920x0_80_0_0_a7edc336c536e0189733b1352297b20f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, александр новак
Экономика, Россия, Александр Новак
Дефицит инвестиций в мировую нефтяную отрасль сохраняется, заявил Новак
Новак заявил, что дефицит инвестиций в мировую нефтяную отрасль сохраняется