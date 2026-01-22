Рейтинг@Mail.ru
Дефицит инвестиций в мировую нефтяную отрасль сохраняется, заявил Новак
15:11 22.01.2026 (обновлено: 15:12 22.01.2026)
Дефицит инвестиций в мировую нефтяную отрасль сохраняется, заявил Новак
экономика, россия, александр новак
Экономика, Россия, Александр Новак
Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Дефицит инвестиций в мировую нефтяную отрасль сохраняется, в 2025 году они предварительно составили порядка 420 миллиардов долларов, что на треть меньше, чем 10 лет назад, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"В этой связи одним из рисков остаётся дефицит инвестиций в нефтяную отрасль. Вложения в разведку и добычу нефти в 2025 году, по предварительным оценкам, составили порядка 420 миллиардов долларов, что на треть меньше уровня, который наблюдался 10 лет назад", - написал Новак в авторской статье для журнала "Энергетическая политика".
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Новак оценил рост мирового спроса на нефть в 2025 году
Экономика Россия Александр Новак
 
 
