Новак оценил рост мирового спроса на нефть в 2025 году

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Мировой спрос на нефть в 2025 году вырос на 1 миллион баррелей в сутки, до 104,6 миллиона баррелей в сутки, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
"В 2025 году мировой рынок нефти демонстрировал умеренный рост спроса на фоне геополитической нестабильности. Спрос составил 104,6 миллиона баррелей в сутки, увеличившись примерно на 1 миллион баррелей в сутки по сравнению с годом ранее", - написал Новак в авторской статье для журнала "Энергетическая политика".
Основным драйвером спроса остается Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР), который обеспечил порядка половины прироста мирового потребления нефти в 2025 году, отметил он.
"Несмотря на прогнозы, традиционные источники энергии продолжают занимать ведущие позиции в мировом энергетическом балансе. Высокий спрос на нефть, газ и уголь не только сохраняется, но и продолжает расти. Так, за прошлый год спрос на традиционные источники энергии вырос на 1%", - добавил Новак.