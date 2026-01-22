Новак оценил рост мирового спроса на нефть в 2025 году

«

"В 2025 году мировой рынок нефти демонстрировал умеренный рост спроса на фоне геополитической нестабильности. Спрос составил 104,6 миллиона баррелей в сутки, увеличившись примерно на 1 миллион баррелей в сутки по сравнению с годом ранее", - написал Новак в авторской статье для журнала "Энергетическая политика".