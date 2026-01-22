Рейтинг@Mail.ru
12:20 22.01.2026 (обновлено: 13:38 22.01.2026)
NBC: в Европе обсуждают разработку ядерного оружия из-за разногласий с США
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. В ЕС обсуждают разработку ядерного оружия из-за разногласий с Вашингтоном, передает NBC.
"Европейские страны изучают способы увеличить собственный (ядерный. — Прим. ред.) арсенал, а не продолжать рассчитывать на США. <...> Европейские лидеры обсуждают, стоит ли полагаться на вооруженных ядерным оружием Францию и Британию вместо США или даже разработать свое собственное атомное оружие", — сообщил телеканал со ссылкой на высокопоставленных чиновников.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Песков отреагировал на призыв главы Airbus разместить ядерное оружие в ЕС
20 ноября 2025, 13:14
В декабре вице-президент Джей Ди Вэнс предупреждал, что в случае радикальных политических изменений в Европе ядерное оружие может попасть в руки людей, способных причинить вред Штатам.
С идеей начать диалог с партнерами в ЕС об использовании французских арсеналов для коллективной безопасности выступал прошлым летом президент Эммануэль Макрон.
Представитель Кремля отмечал, что распространение ядерных вооружений в Европе не добавит ей безопасности, предсказуемости и стабильности.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Хуже ультиматума: Трамп сделал Европе предложение по Гренландии
Вчера, 08:00

Разногласия на Западе из-за Гренландии

С начала второго президентского срока Дональд Трамп не раз заявлял, что остров должен стать частью США, а после операции в Венесуэле настаивает на этом. Он утверждает, что это нужно для защиты его американскими военными в случае мирового конфликта.
Накануне, выступая в Давосе, глава Белого дома рассказал о намерении немедленно начать переговоры о приобретении Гренландии и отметил, что не хочет и не будет применять силу.
Позиция Вашингтона вызвала резкую критику в самой Гренландии, власти и большинство жителей которой выступили против присоединения к Штатам. Инициатива не получила поддержки и в Европе.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Никто его не остановит: Трамп получит Гренландию
20 января, 08:00
 
В миреСШАЕвропаФранцияГренландияЭммануэль МакронДмитрий ПесковЕвросоюз
 
 
