NBC: в Европе обсуждают разработку ядерного оружия из-за разногласий с США

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. В ЕС обсуждают разработку ядерного оружия из-за разногласий с Вашингтоном, передает NBC.
«
"Европейские страны изучают способы увеличить собственный (ядерный. — Прим. ред.) арсенал, а не продолжать рассчитывать на США. <...> Европейские лидеры обсуждают, стоит ли полагаться на вооруженных ядерным оружием Францию и Британию вместо США или даже разработать свое собственное атомное оружие", — сообщил телеканал со ссылкой на высокопоставленных чиновников.
В декабре вице-президент Джей Ди Вэнс предупреждал, что в случае радикальных политических изменений в Европе ядерное оружие может попасть в руки людей, способных причинить вред Штатам.
С идеей начать диалог с партнерами в ЕС об использовании французских арсеналов для коллективной безопасности выступал прошлым летом президент Эммануэль Макрон.
Представитель Кремля отмечал, что распространение ядерных вооружений в Европе не добавит ей безопасности, предсказуемости и стабильности.
Разногласия на Западе из-за Гренландии
С начала второго президентского срока Дональд Трамп не раз заявлял, что остров должен стать частью США, а после операции в Венесуэле настаивает на этом. Он утверждает, что это нужно для защиты его американскими военными в случае мирового конфликта.
Накануне, выступая в Давосе, глава Белого дома рассказал о намерении немедленно начать переговоры о приобретении Гренландии и отметил, что не хочет и не будет применять силу.
Позиция Вашингтона вызвала резкую критику в самой Гренландии, власти и большинство жителей которой выступили против присоединения к Штатам. Инициатива не получила поддержки и в Европе.
