Рейтинг@Mail.ru
Президент Польши объяснил Трампу, почему не может вступить в Совет мира - РИА Новости, 22.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:06 22.01.2026
https://ria.ru/20260122/navrotskij-2069458686.html
Президент Польши объяснил Трампу, почему не может вступить в Совет мира
Президент Польши объяснил Трампу, почему не может вступить в Совет мира - РИА Новости, 22.01.2026
Президент Польши объяснил Трампу, почему не может вступить в Совет мира
Президент Польши Кароль Навроцкий объяснил президенту США Дональду Трампу, что не может вступить в "Коалицию мира" единоличным решением. РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T02:06:00+03:00
2026-01-22T02:06:00+03:00
в мире
польша
сша
россия
дональд трамп
кароль навроцкий
дмитрий песков
обострение палестино-израильского конфликта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/11/2062621459_0:166:3070:1893_1920x0_80_0_0_865600ef9605693872f1267662a4914c.jpg
https://ria.ru/20260122/davos-2069450298.html
https://ria.ru/20260121/tramp-2069444620.html
польша
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/11/2062621459_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_3d7c1dd471bd0592022d09443bd53669.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, сша, россия, дональд трамп, кароль навроцкий, дмитрий песков, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Польша, США, Россия, Дональд Трамп, Кароль Навроцкий, Дмитрий Песков, Обострение палестино-израильского конфликта
Президент Польши объяснил Трампу, почему не может вступить в Совет мира

Навроцкий объяснил Трампу, что не может войти в Совет мира единоличным решением

© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент Польши Кароль Навроцкий
Президент Польши Кароль Навроцкий - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Президент Польши Кароль Навроцкий. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАРШАВА, 22 янв – РИА Новости. Президент Польши Кароль Навроцкий объяснил президенту США Дональду Трампу, что не может вступить в "Коалицию мира" единоличным решением.
Ранее сообщалось, что президент Трамп пригласил Навроцкого войти в "Совет мира" по Газе.
Логотип Международного экономического форума в Давосе - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
В Давосе подпишут устав Совета мира по Газе
00:26
"Мы говорили о том, что участие Польши в "Совете мира" является важным, нужным. Моя поддержка президента Трампа несомненна, как и поддержка президентом Трампом Польши. В то же время для того, чтобы мы могли подписать обязательство от имени польского народа, такое международное соглашение должно пройти конституционную процедуру", - сказал Навроцкий в эфире телеканала Republika после встречи с американским лидером в Давосе.
"Мы сегодня говорили об этом с президентом Дональдом Трампом и это было встречено с большим пониманием", - добавил он.
Трамп ранее сообщил о формировании "Совета мира" по Газе и пригласил присоединиться к нему лидеров ряда государств, в том числе России и Белоруссии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Путин получил приглашение войти в "Совет мира". Песков при этом подчеркнул, что Москва пока не знает всех деталей инициативы о создании "Совета мира" и рассчитывает получить разъяснения в ходе контактов с США. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, согласившийся войти в совет, назвал враньем утверждения о том, что для участия в этой организации надо внести миллиард долларов.
Президент США Дональд Трамп выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Трамп не знает, чтобы кто-то отклонил приглашение войти в Совет мира
Вчера, 23:18
 
В миреПольшаСШАРоссияДональд ТрампКароль НавроцкийДмитрий ПесковОбострение палестино-израильского конфликта
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала