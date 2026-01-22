Рейтинг@Mail.ru
В Самаре найден способ управлять спутниками "со спущенными колесами" - РИА Новости, 22.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
09:00 22.01.2026 (обновлено: 16:20 22.01.2026)
https://ria.ru/20260122/nauka-2069309284.html
В Самаре найден способ управлять спутниками "со спущенными колесами"
В Самаре найден способ управлять спутниками "со спущенными колесами" - РИА Новости, 22.01.2026
В Самаре найден способ управлять спутниками "со спущенными колесами"
Новую программу для малых космических аппаратов разработали в Самарском университете. Алгоритм упрощает управление движением спутников во внештатных ситуациях,... РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T09:00:00+03:00
2026-01-22T16:20:00+03:00
наука
наука
университетская наука
самара
самарский университет
российский научный фонд
российские инновации
технологическое лидерство
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069319957_0:168:3072:1896_1920x0_80_0_0_7ce797aa73c7f6872d236f04e620f38c.jpg
https://ria.ru/20250930/nauka-2044251901.html
https://ria.ru/20251112/nauka-2053396083.html
https://ria.ru/20251217/nauka-2062453233.html
самара
россия
космос
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069319957_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8dd3367bd368c8a723e1195a382586b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
наука, университетская наука, самара, самарский университет, российский научный фонд, российские инновации, технологическое лидерство, россия, космос, космос - риа наука
Наука, Наука, Университетская наука, Самара, Самарский университет, Российский научный фонд, Российские инновации, Технологическое лидерство, Россия, Космос, Космос - РИА Наука
В Самаре найден способ управлять спутниками "со спущенными колесами"

РИА Новости: самарский ученый придумал способ надежнее управлять спутниками

© Getty Images / Erik SimonsenКосмический аппарат
Космический аппарат - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© Getty Images / Erik Simonsen
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Новую программу для малых космических аппаратов разработали в Самарском университете. Алгоритм упрощает управление движением спутников во внештатных ситуациях, позволяя им дольше и увереннее "ехать на спущенных колесах". Результаты представлены в издании "Мехатроника, автоматизация, управление".
Малые космические аппараты (МКА) используются для изучения околоземного пространства. Для этого требуется управлять их угловым движением, объяснил доцент Межвузовской кафедры космических исследований Самарского университета им. академика С.П. Королева Андрей Крамлих.
Космос - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
В Сибири повысили надежность космических аппаратов
30 сентября 2025, 07:00
Жесткие ограничения на габариты МКА не позволяют устанавливать на борт запасные элементы или системы. А износ при эксплуатации или непредвиденные обстоятельства могут вывести из строя или частично повредить систему управления, что ставит под угрозу всю космическую миссию, пояснил специалист.
В Самарском университете разработали новые варианты управления угловым движением МКА в условиях высокой степени деградации устройства.
"Представьте, что вы едете на автомобиле, у которого практически спущены два или три колеса. Останавливаться вам нельзя и нет запасных колес. В этом случае вам придется, во-первых, ехать медленнее, а во-вторых, активнее крутить рулем. То есть режим управления будет сильно отличаться от штатного управления автомобилем. А если аналогичная ситуация возникнет на беспилотном аппарате? Тогда алгоритм управления в такой нештатной ситуации должен быть заложен в "мозги" автопилота", — объяснил исследователь.
Процесс работы 3D-принтера - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
В Самаре повысили надежность напечатанных деталей для авиации
12 ноября 2025, 09:00
Обычно срок службы космических аппаратов повышается за счет резервных систем на борту — своего рода "запасных колес", которые снижают полезную нагрузку МКА, добавил ученый.
Другим решением может быть внедрение сложных программ для управления МКА, однако они подразумевают настройку большего количества параметров, нежели предложенный алгоритм, и поэтому более сложны при внедрении в разные МКА, пояснили в вузе.
Новая программа не привязана к конкретному устройству, она универсальна и может быть адаптирована для любого МКА, подчеркнул Крамлих.
Приземление марсохода - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
В Самаре вывели закон для безопасной посадки на Марс
17 декабря 2025, 09:00
"Платой за возможность сохранения управления изношенным МКА является увеличение времени выполнения маневра втрое. Однако программа позволяет контролировать движение аппарата даже тогда, когда целостность механизмов составляет всего пять процентов от исходного значения", — уточнил Крамлих.
В будущем специалист Самарского университета планирует разработать программные решения для сохранения управления МКА при других типах отказов систем.
Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда.
 
НаукаНаукаУниверситетская наукаСамараСамарский университетРоссийский научный фондРоссийские инновацииТехнологическое лидерствоРоссияКосмосКосмос - РИА Наука
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала