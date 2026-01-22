https://ria.ru/20260122/nature-2069713838.html
В Индонезии нашли древнейшее в мире наскальное искусство
В Индонезии нашли древнейшее в мире наскальное искусство - РИА Новости, 22.01.2026
В Индонезии нашли древнейшее в мире наскальное искусство
Древнейшие из известных науке образцы наскального искусства обнаружены в известняковых пещерах на острове Сулавеси в Индонезии: красный отпечаток руки был... РИА Новости, 22.01.2026
ДЖАКАРТА, 22 января — РИА Новости.
Древнейшие из известных науке образцы наскального искусства обнаружены в известняковых пещерах на острове Сулавеси в Индонезии: красный отпечаток руки был создан не менее 67,8 тысячи лет назад, следует из исследования, опубликованного в журнале Nature
.
Возраст рисунков ученые определили методом уран-ториевого датирования минеральных слоев, сформировавшихся поверх изображения, что позволяет установить минимальную датировку пещерной живописи.
Особенность одной из находок - заостренные кончики пальцев, напоминающие когти, что может указывать на символическое значение изображения и древние представления о связи человека и животных.
"Это самое раннее из известных нам свидетельств того, что люди создавали пещерное искусство любого рода", - отметил один из авторов исследования, археолог Адам Брамм, подчеркнув значимость открытия.
Ученые отмечают, что новые данные с Сулавеси
"меняют традиционные представления о ранней символической культуре человека", которую ранее чаще связывали с памятниками ледниковой Европы
, и дополняют картину древних миграций в сторону Австралии
и Новой Гвинеи.