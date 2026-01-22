Рейтинг@Mail.ru
В Индонезии нашли древнейшее в мире наскальное искусство - РИА Новости, 22.01.2026
23:08 22.01.2026
В Индонезии нашли древнейшее в мире наскальное искусство
В Индонезии нашли древнейшее в мире наскальное искусство - РИА Новости, 22.01.2026
В Индонезии нашли древнейшее в мире наскальное искусство
Древнейшие из известных науке образцы наскального искусства обнаружены в известняковых пещерах на острове Сулавеси в Индонезии: красный отпечаток руки был...
индонезия
сулавеси
европа
в мире
индонезия
сулавеси
европа
В Индонезии нашли древнейшее в мире наскальное искусство

Nature: древнейшее в мире наскальное искусство нашли в Индонезии

ДЖАКАРТА, 22 января — РИА Новости. Древнейшие из известных науке образцы наскального искусства обнаружены в известняковых пещерах на острове Сулавеси в Индонезии: красный отпечаток руки был создан не менее 67,8 тысячи лет назад, следует из исследования, опубликованного в журнале Nature.
Возраст рисунков ученые определили методом уран-ториевого датирования минеральных слоев, сформировавшихся поверх изображения, что позволяет установить минимальную датировку пещерной живописи.
Особенность одной из находок - заостренные кончики пальцев, напоминающие когти, что может указывать на символическое значение изображения и древние представления о связи человека и животных.
"Это самое раннее из известных нам свидетельств того, что люди создавали пещерное искусство любого рода", - отметил один из авторов исследования, археолог Адам Брамм, подчеркнув значимость открытия.
Ученые отмечают, что новые данные с Сулавеси "меняют традиционные представления о ранней символической культуре человека", которую ранее чаще связывали с памятниками ледниковой Европы, и дополняют картину древних миграций в сторону Австралии и Новой Гвинеи.
