Стармер заявил о готовности Лондона обеспечивать безопасность в Арктике

ЛОНДОН, 22 янв - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в переговорах с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте заявил, что Лондон готов в полной мере играть свою роль в обеспечении безопасности в Арктике, сообщили в четверг в канцелярии премьера.