Стармер заявил о готовности Лондона обеспечивать безопасность в Арктике

ЛОНДОН, 22 янв - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в переговорах с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте заявил, что Лондон готов в полной мере играть свою роль в обеспечении безопасности в Арктике, сообщили в четверг в канцелярии премьера.
"Лидеры обсудили встречи генерального секретаря в Давосе и прогресс, достигнутый союзниками в области безопасности в Арктике за последние дни. Они согласились с тем, что жизненно важно, чтобы союзники НАТО продолжали совместную работу по укреплению сотрудничества в области безопасности в регионе. Премьер-министр заявил, что Великобритания готова в полной мере сыграть в этом свою роль", - говорится в заявлении Даунинг-стрит.
В среду на полях Всемирного экономического форума в Давосе президент США Дональд Трамп заявил, что не может представить себе сценария, в котором США стали бы воевать с Данией - страной-партнером Соединенных Штатов по НАТО - из-за Гренландии. Он уточнил, что сейчас обсуждается долгосрочная сделка по острову, назвав сроком ее действия вечность.