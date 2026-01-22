Рейтинг@Mail.ru
Стармер заявил о готовности Лондона обеспечивать безопасность в Арктике
23:17 22.01.2026
Стармер заявил о готовности Лондона обеспечивать безопасность в Арктике
Стармер заявил о готовности Лондона обеспечивать безопасность в Арктике
в мире
арктика
лондон
великобритания
кир стармер
марк рютте
дональд трамп
нато
арктика
лондон
великобритания
в мире, арктика, лондон, великобритания, кир стармер, марк рютте, дональд трамп, нато
В мире, Арктика, Лондон, Великобритания, Кир Стармер, Марк Рютте, Дональд Трамп, НАТО
Стармер заявил о готовности Лондона обеспечивать безопасность в Арктике

© REUTERS / LUDOVIC MARINПремьер-министр Великобритании Кир Стармер
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Архивное фото
ЛОНДОН, 22 янв - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в переговорах с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте заявил, что Лондон готов в полной мере играть свою роль в обеспечении безопасности в Арктике, сообщили в четверг в канцелярии премьера.
"Лидеры обсудили встречи генерального секретаря в Давосе и прогресс, достигнутый союзниками в области безопасности в Арктике за последние дни. Они согласились с тем, что жизненно важно, чтобы союзники НАТО продолжали совместную работу по укреплению сотрудничества в области безопасности в регионе. Премьер-министр заявил, что Великобритания готова в полной мере сыграть в этом свою роль", - говорится в заявлении Даунинг-стрит.
В среду на полях Всемирного экономического форума в Давосе президент США Дональд Трамп заявил, что не может представить себе сценария, в котором США стали бы воевать с Данией - страной-партнером Соединенных Штатов по НАТО - из-за Гренландии. Он уточнил, что сейчас обсуждается долгосрочная сделка по острову, назвав сроком ее действия вечность.
Генсек НАТО Марк Рютте на экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
На Западе набросились на Рютте после дерзких слов о России в Давосе
Вчера, 15:00
 
В миреАрктикаЛондонВеликобританияКир СтармерМарк РюттеДональд ТрампНАТО
 
 
